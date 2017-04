Norsk MMA-pioner tar farvel i kveld – fremtidshåp debuterer

I kveld går Thomas Hytten (44) sin aller siste kamp i MMA-buret på et Superior Challenge-stevne i Stockholm. På det samme stevnet debuterer Marthin Hamlet Nielsen (24) som proff.

– Ja, dette blir definitivt den siste kampen min. Det er vanskelig og kombinere fulltidsjobb og satse for og gå kamper. I tillegg begynner jeg og dra på årene, sier Hytten til VG.

Stevnet sendes direkte på Viaplay Fighting. Sendingen starter kl. 18.50, og UFC-fighter Emil Weber Meek er hentet inn som ekspertkommentator.

Til tross for sine 44-år har superveteranen en imponerende fysikk, og motstander Fernando Flores (tre seirer, og to tap) kan få kjørt seg i kveldens oppgjør.

– Jeg føler meg i knallform til denne kampen, sier Hytten som forklarer hvorfor det var så viktig å få en siste kamp – tre år og fire måneder etter at han sist var i aksjon.

Sykdomsproblemer



– Jeg har vært mye syk, uten å vite hva det var. Etter mye utredning kom vi til slutt frem til at jeg har noe som heter «Krohns disease». Medisiner og hensyn til sykdommen har gjort at jeg føler meg ti år yngre. Jeg vil gjerne ha en siste kamp nå når jeg føler meg på topp igjen. Samtidig syns jeg det er det viktig og sette et klart punktum for karrieren, sier Hytten.

Han har tapt sine tre kamper, og håper selvfølgelig på å avslutte en lang karriere med seier. Ni seirer, ti tap og én uavgjort er fasit så langt. Men Hytten har også en lang amatørkarriere som strekker seg helt tilbake til 1998. Hytten ble proff i 2003, og etter seieren mot Per Ekelund i 2011 ble minidokumentaren «48 sekunder» laget.

Hytten har vært en av de store MMA-profilene i Norge i mange år, og blant annet var han lenge en del av anerkjente «Team Hellboy». Interessen for sporten har økt kraftig i Norge de siste årene, men nå takker han for seg.

– Jeg kommer fortsatt til å trene og være en del av miljøet, men kamper blir det slutt på, sier Hytten.

– Er det fare for at det kommer et par tårer etterpå?

– Som de fleste kampsportutøvere er jeg følelsesmenneske, så jeg lover ingenting. Det er mye følelser i sving rett etter kamp ...

Fremtidens mann



På det samme stevnet i Stockholm skal lovende Marthin Hamlet Nielsen i aksjon. Den tidligere landslagsbryteren imponerte i amatørdebuten for noen måneder siden, og nå møter han svenske Zvonimir Kralj (én seier, to tap) i lett tungvekt (under 93 kg).

– Det er gøy med nye talenter som Marthin, og jeg ønsker ham en bra karriere. Han har begynt på en spennende reise – den er tøff men absolutt verdt det, sier Hytten.

– Jeg har full kontroll før kampen. Jeg har en stor fordel når det kommer til det fysiske, og har lagt en gameplan som gjør at det er veldig liten sannsynlighet for at det ikke skal gå veien. I denne sporten må man respektere alt, men jeg føler meg mer enn klar og gleder meg til å entre buret, sier Hamlet Nielsen.

