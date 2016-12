Norsk band skal få Meek i kampmodus før UFC-debuten

TORONTO (VG) Det norske tungrockbandet «Autokarma» kan få sitt definitive gjennombrudd etter at Emil Weber «Valhalla» Meek (28) har valgt ut låta «Fare, Fare Krigsmann» til å følge ham inn i buret.

KLAR TIL KAMP: Om noen få timer entrer Emil Weber Meek buret i Toronto. Her shower han litt på gårsdagens innveiingsseanse. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Jeg synes det er fantastisk morsomt. Da det ble klart at Emil skulle debutere i UFC, så syntes jeg at han burde ha en låt som passer ham på vei inn i buret. «Fare, Fare Krigsmann» er perfekt til en fighter som kaller seg for «Valhalla». Den handler ikke direkte om ham, men kunne fort ha gjort det, sier Geir Aasen til VG.

Så er det også Norrøn Mytologi som har inspirtert både sangen og coveret

37 år gamle Aasen er vokalist og låtskriver i det Hamar-baserte bandet «Autokarma». Den utvalgte låta ble produsert i 2012, men har ikke fått særlig mye oppmerksomhet før nå.

Millioner av TV-seere



Aasen er stor fan av MMA, og har fulgt Meeks karriere i noen år. Han sendte et lydspor med «Fare, Fare Krigsmann» til Meek, og den norske fighteren likte det han hørte.

Etter noen dager fikk Aasen beskjed om at Meek ville ha den spilt i Air Canada Centre i Toronto når han går inn til sin førte kamp i verdens største MMA-organisasjon. Det var MMA-studio som først meldte at Meek hadde valgt en låt med norsk tekst.

Det mangler da heller ikke på «trøkk» i hverken melodi eller tekst - hør den på Youtube her og les teksten i bunnen av artikkelen.

Med en del tusen nordmenn som ser på, i tillegg til noen millioner verden over, er det en viss mulighet for at interessen rundt Autokarma og låta også får seg en opptur.

– Bandet vårt ble dannet i 2008, og målet har vært å lage fetest mulig tungrock på norsk, sier vokalist Aasen.

PÅ PLASS I TORONTO: Geir Aasen (jublende bak) traff Emil Weber Meek (nummer to fra høyre) på utøverhotellet etter innveiingen i Toronto i går kveld. Fanklubben «Valhalla Army» er på plass med rundt 30 representater i den kanadiske storbyen. Foto: Privat

Med seg i bandet har han med seg Oscar André Lie Foss på gitar, Per-Kristian Skogli på bass og Atle Ringdalen Andersen på trommer.



Autokarma (Track) Fare, Fare Krigsmann / Fare, Fare Krigsmann (EP)

– Er du forberedt på å lage en engelsk versjon hvis dette tar helt av?

– Jeg er åpen for alt, men samtidig så synes jeg det er utrolig fett av Emil å velge ei låt som er på norsk. Jeg tror også dette drar frem patrioten i det norske folk, sier Aasen.

I natt er han selv til stede i arenaen når låten han har skrevet spilles for 15.000 tilskuere.

– Jeg kunne ikke ta sjansen på å sovne hjemme på sofaen, eller ikke få med meg musikken fordi en kommentator prater samtidig, så det ble tur på meg. Jeg gleder meg noe voldsomt til å oppleve mitt første UFC-stevne live, sier Aasen fornøyd.

PS! Cecilia Brækhus fikk en spesiallaget låt av OnklP & De Fjerne Slektningene da hun gikk sin første kamp på norsk jord i oktober. Oppe i ringen sto bandet og spilte «Endelig hjemme».



Fare, Fare Krigsmann:

Hei min onde broder du er litt livsfarlig, typen som slår

En ladd kanon som vender nord og ned, du maler fanden på veggen

Det går troll i ord når du forteller meg om hva?

Den som kommer aller sist skal i den sorte gryte

Fare, fare krigsmann!

Fare, fare krigsmann! Døden skal du lide

Fare, fare krigsmann!

Fare, fare krigsmann! Døden skal du lide

Tungt er toget som ruller over

Skammen av dine onde dåder

Og du skal gråte og jeg skal le, du balanserer på eggen

Krokodilletårer det er tingen du får da

Den som kommer aller sist skal i den sorte gryte

Fare, fare krigsmann!

Fare, fare krigsmann! Døden skal du lide

Fare, fare krigsmann!

Fare, fare krigsmann! Døden skal du lide

Fare, fare krigsmann!

Fare, fare krigsmann! Døden skal du lide

Fare, fare krigsmann!

Fare, fare krigsmann! Døden skal du lide