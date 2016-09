Nå vil McGregor bli historisk: Går for UFC-bragd i gigakamp

Den 12. november skal UFC-stjernen Conor McGregor (28) prøve å ta en skalp ingen tidligere har oppnådd - å bli belteholder i to vektklasser samtidig.

I desember i fjor tok McGregor beltet i fjærvekt da han slo José Aldo i en tittelkamp som varte i kun 13 sekunder. Det er den korteste kampen UFC-verden noensinne har sett.

– Det er ingen sjanse i helvete for at jeg fristiller beltet mitt. Det skjer ikke. Det blir ett belte på den ene skulderen, og ett på den andre, sa den irske 28-åringen etter triumfen, og begynte allerede da å snakke om å ta steget opp mot lettvektsklassen.

I mars skulle det skje. McGregor skulle opp mot tittelholder i lettvekt, Rafael dos Anjos, men brasilianeren måtte trekke seg på grunn av en skade. McGregor fikk derfor ikke kampen sin, i stedet debuterte han i weltervekt mot Nate Diaz. Det endte med to høyprofilerte kamper som ble det ble utrolig mye show rundt.

Jakter triumf



McGregor tapte den ene, men fikk revansje i kamp nummer to etter det som utviklet seg til å bli en blodig storkamp. I mellomtiden sørget Eddie Alvarez for å snappe lettvektsbeltet fra Dos Anjos, og det er mellom disse to den store kampen skal stå den 12. november.

Dersom iren skulle greie å vinne, vil det være en bragd ingen har greid før ham i UFC - aldri noensinne har noen stått som tittelholder i to ulike vektklasser samtidig.

– Alvares har hatt noen treige kamper i UFC og noen fantastiske kamper, men måten han sablet ned Rafael dos Anjos, den tidligere lettvektmesteren på, var fenomenal. Det som er skumlest for McGregor er likevel brytingen til Alvares. Der har McGregor vist svakheter før, og Alvarez er eksepsjonell på bryting og press, sier Andreas Roaldnes, redaktør i MMA-revyen til VG.

Skal kjempe i New York



Det er en brutal oppgave McGregor står overfor om halvannen måned. Alvarez ble hentet til UFC for to år siden, og har nå tre strake seire bak seg. I tur og orden har han slått solide navn som Gilbert Melendez, Anthony Pettis og Dos Anjos.

Når gigantkampen mellom McGregor og Alvarez skal annonseres i høst, er det på nytt sted. UFC-sirkuset kommer nemlig for første gang til New York, og Madison Square Garden. At kampen vil bli høyprofilert og het verden over, råder det ingen som helst tvil om.

– Conor McGregor sine kamper har allerede alle rekordene på pay-per-view i UFC. Det er estimert at McGregor-Diaz II slo UFC200 med god margin. Denne kampen vil ha potensiale til å overgå Diaz-kampen til og med, sier Roaldnes i MMA-revyen.