MMA-stjernens julehilsen: Skal knuse trynet hans

Folkets favoritt på VGs 100-liste, Emil Meek (28), snakker seg gjerne til overskrifter. Men Norges mest kjente MMA-utøver blir smågutt mot den populære sportens superstjerne, irske Conor McGregor (28).

– Jeg kommer til å knuse trynet hans.

Det er meldingen Conor McGregor sammen med et manipulert bilde av seg selv og Floyd Mayweather (39) publiserte på mikrobloggtjenesten Twitter julaftens formiddag.

Iren McGregor er MMA-sportens desiderte ener, sportslig og på så å si alle popularitetsbarometere. I november slo han Eddie Alvarez i Madison Square Garden (les analysen foran oppgjøret her).

Han har lenge ønsket å få et stand en kamp mot en av tidenes mest suverene boksere, Floyd Mayweather.1. desember kunne ESPN fortelle at McConor hadde søkt om og fått innvilget bokselisens i California.

SISTE SLAG: Floyd Mayweather gikk sin siste kamp i ringen mot Andre Berto (t.v) i Las Vegas 12. september i fjor. Foto: Joe Camporeale , Reuters

Amerikanske Mayweather tjente en uhorvelig mengde penger på veien til sine 49 seirer som profesjonell - før han la opp som ubeseiret.

Og verdensmester i fem vektklasser.

Hudfarvet truse - mintgrønn bil



Han har ikke latt seg lokke til comeback, på tross av McGregors mange førsøk på å få ham tilbake i ringen. Man kan mene hva man vil om det siste. Det skapte uansett viss oppmerksomhet da Conor McGregor - som har over 3 millioner følgere på Twitter - la ut «I am going to break his face» i går, julaften.

Beskjeden er blitt «likt» over 150.000 ganger. Fire timer senere publiserte McGregor et nytt budskap: «Jeg er alltid i form», med et bilde av seg selv iført stram hudfarvet truse foran en mintgrønn sportsbil.

Spørsmålet er om Floyd Mayweather er det. Han har ikke bokset siden september i fjor og bør i alle fall ikke av økonomiske grunner ta en enda en fight. Oppgjøret mot Manny Pacquiao for halvannet år siden ga ham nesten 1,8 milliarder kroner. Han har i mange år toppet listen over verdens best betalte idrettsutøvere.

Fight i bokseringen?



Conor McGregor har tidligere uttalt at han gjerne vil bokse mot Mayweather. Det vil si at han er klar for en kamp på amerikanerens premisser.

– Jeg vet for sikkert at han ikke ville ha tatt steget inn i min verden, en verden med ren, ubevæpnet konkurranse uten noen grenser. Men jeg ville garantert ha gått inn i hans verden, jeg ville mer enn gjerne ha bokset mot ham, har Conor McGregor sagt.

Her hjemme fikk McConors MMA-kollega, Emil Meek, for fem dager siden «pepper» for å ha beskrevet sin seier i UFC-debuten i Toronto som én av tidenes beste idrettsprestasjoner i norsk sammenheng.

Folkets 1. valg



Det gjorde han i forkant av nominasjonene til Norges idrettsforbunds Idrettsgallaen. Den arrangeres på Hamar og vises på NRK 7. januar.

Meek ble ikke nominert til noen av gallaens mange priser. Han ble imidlertid rangert som nummer 57 da VG julaften presenterte sin tradisjonsrike liste over Norges 100 største idrettsutøvere 2016.

Ifølge «folket», som har stemt i kjølvannet av kåringen, burde Emil Meek ha toppet 100-listen etter sin seier over Jordan Mein 10. desember.