MMA-Rousey tilbake: – Kan være siste gang vi ser henne

Superstjernen Ronda Rousey (29) har vært borte i over et år etter knockouttapet mot Holly Holm. Oppkjøringen til kampen mot tittelholder Amanda Nunes (28) har vært meget spesiell.

– Hun kommer tilbake under skikkelig sære omstendigheter, og har fått en eller annen spesialavtale med UFC der hun slipper å delta i promotering av kampen. Så spørs det om isolasjonen er et godt eller dårlig tegn, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

Amerikanske Rousey har blitt skjermet fra alle presseoppdrag før kampen, noe som er svært spesielt i UFC-sammenheng der tilgjengelige fightere er en viktig del av opplegget.

FULLSTENDIG YDMYKET: Slik så det ut etter at Ronda Rousey ble knocket ut av Holly Holm i november i fjor. Før kampen virket superstjernen uslåelig. Foto: Quinn Rooney , Getty Images

Hun har gitt et par uttalelser før kampen i minidokumentarserien «UFC embedded» og «UFC 207 Countdown».

Rousey er en av MMA-sportens aller største stjerner. Hun var ene og alene årsaken til at kvinnene fikk komme inn i UFC. Nå er det selvfølgelig knyttet stor spenning til comebacket – på «UFC 207» i Las Vegas natt til lørdag, norsk tid.

– Det kan være siste gang vi ser henne – hvis hun taper. Dersom hun vinner, så tror jeg hun vil nøste opp i flere løse tråder. Hun vil nok kvitte seg med demonene som hun fikk etter tapet mot Holm – en av de verste knockoutene jeg har sett, legger Roaldsnes til.

Den tidligere OL-medaljøren i judo var så suveren i MMA-buret at det ikke var spørsmål om hun skulle vinne kampene sine, men hvor mange sekunder det ville ta. Hun vant sine åtte første proffkamper med «armbar», og etter hvert ble det også knockoutseirer som følge av slag og spark.

Etter å ha forsvart bantamvekttittelen seks ganger sto den tidligere bokseren Holly Holm for tur. Da hadde Rousey knust sine tre siste motstandere på til sammen 64 sekunder.

– Tenkte på å ta livet av meg



Så kom kjempesmellen. Foran svimlende 56.000 tilskuere i Melbourne var det Rousey som ble knust. Holm vant på knockout i andre runde etter å ha knust Rousey med slag og spark.

Rousey forsvant ut av buret, og ble bokstavelig talt borte. I lang tid. Hun la ut en hilsen i sosiale medier dagen etter kampen, og lettet litt på sløret som gjest hos TV-vert Ellen Generes i februar.

– Jeg satt i et hjørne (i legerommet) og kjente det slik: «Hva kommer jeg til å være nå, hvis jeg ikke er dette (superstjerne)». Jeg satt bokstavelig talt der og tenkte på å ta livet av meg selv, fortalte en gråtende Rousey om det brutale tapet.

FRYKTELIG TAP: Holly Holm (t.h.) tok tittelbeltet fra Ronda Rousey i Melbourne i november i fjor. Sekunder etter at dette sparket traff var kampen over. Foto: Paul Crock , AFP

Presset trener



Nå er hun altså tilbake, og motstander er brasilianske Amanda Nunes som har tittelen etter at Holm tapte den til Miesha Tate som igjen tapte mot Nunes i sommer.

– Det er umulig å ha Rousey som favoritt, først og fremst fordi hun ikke har vist seg. Det er umulig å si hvor godt forberedt hun er, sier Roaldsnes som også setter et stort spørsmålstegn ved Rouseys sjeftrener Edmund Tarverdyan.

– Han er en av de mest kritiserte trenerne i MMA, ingen i teamet hans har suksess for tiden, og de er under stort press. Rousey tapte på grunn av boksestilen til Holm, noe Tarverdyan ikke klarte å forberede henne på i det hele tatt – selv om hans spesialfelt er boksing. Han hadde heller ingen gode råd mellom rundene, og det er gode grunner til å være skeptisk til at laget rundt Rousey har klart å gjøre de gode justeringene, sier Roaldsnes.

