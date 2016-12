MMA-Meek får pepper etter selvskryt

Onsdag blir det klart om Emil Weber «Valhalla» Meek (28) blir nominert til Idrettsgallaen, men MMA-utøveren må tåle kritikk etter å ha omtalt egne prestasjoner som «en av tidenes beste» i norsk idrett.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts. * Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu. * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder.

Det er halvannen uke siden Meek vant sin UFC-debut i Toronto, og den norske profilen har bidratt sterkt til å sette Mixed Martial Arts (MMA) på idrettskartet i Norge.

Han slo først den skandaleforfulgte brasilianeren Rousimar Palhares på knockout i mai, og fulgte opp med poengseier mot den kanadiske profilen Jordan Mein 10. desember.

– Jeg har ikke sagt at det er tidenes idrettsprestasjon, men én av de beste i norsk historie. Det er få som har gått denne veien før, og da er det viktig å få frem for folk hvor bra det er, sier Meek til VG.

28-åringen har lenge gjort seg bemerket ved å by på seg selv, og er ikke typen som tar seg selv særlig høytidelig. Det meste han sier og gjør er med et smil om munnen, noe som også har bidratt til at han får mye oppmerksomhet internasjonalt.

Nå mener han bestemt og ubeskjedent at en nominasjon til Idrettsgallaen i januar er på sin plass. Onsdag skal juryen bestående av toppidrettssjef Tore Øvrebø, Jan-Erik Aalbu, Lise Klaveness, Hanne Haugland og Kjetil André Aamodt presentere de nominerte.

SHOWMANN: Emil Weber Meek markerte seg både sportslig og underholdningsmessig i forbindelse med kampen mot Rousimar Palhares i mai. Her er han avbildet oppe i buret med vikingøks etter seieren i Milano. Foto: Kristian Skogmo

«Det jeg har gjort i de to siste kampene er i mine øyne blant de beste idrettsprestasjonene i norsk historie. Da synes jeg at man fortjener å bli nominert, selv om det ikke er en A4-sport.» sa Meek i et intervju med Nettavisen forrige uke etter at han hadde lagt ut en melding på Facebook-siden til Idrettsgalla 2017.

Han antydet også overfor Dagbladet at seirene i MMA-buret i løpet av 2016 er noe som bør høyt på lista over norske idrettsprestasjoner gjennom tidene.

– Isolert sett vanvittig

VGs sportssjef Øyvind Brenne jobber i disse dager med den årlige kåringen av årets 100 største norske idrettsutøvere. Han kan røpe at Meek i alle fall er inne på lista – noe han ikke var i fjor.

– MMA opp mot tradisjonelle idretter er vanskelig å rangere, men at dette er voksende er det ingen tvil om. Foreløpig er Meek et stykke fra å være best i verden. Conor McGregor ville vært høyaktuell som nummer én på VGs 100-liste på julaften, men Meek var aldri i vår diskusjon om topp-plassering der, sier Brenne som blir overrasket dersom Meek ikke blir nominert til Idrettsgallaen:

– I et svakt idrettssår for Norge bør han ligge bra an til nominasjon for «årets gjennombrudd», men å vinne har han ikke mulighet til – den prisen kan allerede inngraveres med europamester Filip Ingebrigtsens navn.

Fikk du med deg denne? Superstjernen Conor McGregor med show før, under og etter tittelkampen i New York

Brenne synes Meek fortjener ros for å markedsføre seg selv, men uttalelsene om «en av tidenes norske prestasjoner» synes han blir alt for drøy:

– Påstanden er isolert sett vanvittig, men må skrives på kontoen for engasjement og tro på seg selv. Og vi trenger folk som byr på seg selv samtidig som de leverer på arenaen, det er ikke for mange av dem, og jeg tror Meek har alle kvaliteter for å gå rett hjem hos folk de kommende årene om han fortsetter som nå, sier Brenne.

Artikkelen fortsetter under bildet.

TOK EM-GULL: Filip Ingebrigtsen knuste samtlige konkurrenter i finalen, deriblant storebror Henrik, og sikret seg EM-gull på 1500 meter i Amsterdam i juli. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix



Idrettshistoriker: Må nærme seg mestertittel

Idrettshistoriker Tom A. Schanke mener Meeks påstand er «så tåpelig at den ikke engang fortjener en kommentar». Han mener at Meek først må være i nærheten av å kjempe om et tittelbelte i sin vektklasse i UFC.

Seirene mot Palhares og Mein er solide, men Meek må slå flere profilerte motstandere før han virkelig kommer i det gode selskap.

– Det han har gjort er for så vidt en prestasjon, men det er et langt stykke vei å gå før han er i nærheten av å kjempe om et mesterbelte i sin vektklasse, påpeker Schanke som for øvrig ikke har noen tro på at MMA noen gang blir tillatt i Norge.

– Er det naturlig at Meek nomineres til Idrettsgallaen?

GAMMEL KAMPSPORTSTJERNE: Otto von Porat tok OL-gull i 1924 før han ble profesjonell. Foto: , NTB scanpix

– Nei. I de årene Petter Solberg, Cecilia Brækhus og Magnus Carlsen, ikke medlemmer av NIF, ble nominert i «Åpen klasse» og «Årets navn» var det fordi de hadde blitt verdensmestere. Meek er som nevnt ikke engang i nærheten, sier Schanke.

Han trekker frem Otto von Porats OL-gull i tungvektsboksing i 1924, Thea Therese Vingmark Næss' sine VM- og EM-gull i kickboksing, Steffen Tangstads og Svein-Erik «Spiker'n» Paulsens EM-titler i profesjonell boksing og Cecilia Brækhus imponerende seiersrekke i bokseringen som gode kandidater til tidenes norske idrettsprestasjoner – innen kampsport.

Når tidenes norske idrettsprestasjon eller øyeblikk skal diskuteres skal det godt gjøres å komme utenom Vebjørn Rodals OL-gull på 800 meter i 1996, Sonja Henies tre OL-gull i kunstløp, fotballherrenes seier mot Brasil i 1998 og ikke minst Magnus Carlsens mange triumfer i sjakk.

VG+: Mamma Meek: – Jeg sa en gang, velmenende, at jeg ville støtte ham hvis han valgte å satse på keramikk

Hansvoll: – Morsomt at han er litt breial

Tidligere proffbokser Thomas Hansvoll er mektig imponert over det Meek har fått til både i og utenfor buret.

– De to seirene hans nå har vært veldig sterke. Han virker som en snill og god gutt, og jeg synes det er kult at han tør å bryte litt med normen og melde litt. Han har selvtillit og tro på seg selv, da er det bare morsomt at han er litt breial, sier Hansvoll til VG.

Norsk band fikk også sitt «gjennombrudd» i Toronto: Skal få Meek i kampmodus før UFC-debuten

– Det er kanskje noe jeg angrer litt på fra min egen karriere, at jeg ikke turte å være like frempå og melde på samme måte. Meek har vist at han er god i MMA, og han har vist at han har det lille ekstra som gjør at han får oppmerksomhet og blest om idretten sin, legger Hansvoll til.

Andreas Roaldsnes i MMA-revyen mener at Joachim Hansens tittel i MMA-forbundet DREAM, og Simeon Thoresen som ble historisk da han som første nordmann vant en UFC-kamp i 2012 er store prestasjoner i norsk kampsporthistorie.

– Det er vanskelig å rangere Emils prestasjoner. Men det henger høyt å være med i UFC, og det henger veldig høyt å slå en motstander som Mein. Emil er en mann som kommer til å markere seg enda mer i fremtiden, spår Roaldsnes.