MMA-legenden sparket i filler av brennhet meksikaner

BJ Penn (38) gjorde nok et mislykket comebackforsøk, og Yair «El Pantera» Rodriguez hadde svært få problemer med å slå den gamle mesteren.

Midtveis ut i den første runden begynte Rodriguez for alvor å treffe med de karakteristiske sparkene sine - fra alle mulige vinkler og posisjoner. Penn klarte ikke å forsvare seg, og det mest imponerende han gjorde var å komme seg igjennom første runde.

Forhåndsanalyse: Legenden BJ Penn med et siste forsøk

24 sekunder ut i den andre runden var det over. Da hadde Rodriguez truffet perfekt med et spark til hodet, som han fulgte opp med et slag.

Penn gikk med rumpa først i kanvasen, og fikk mer enn nok tid til å redde seg inn av dommeren. Men det var sjanseløst, og etter at Rodriguez hadde servert det ene slaget etter det andre var kampen over.

Da sto Rodriguez i statistikken med 65 «betydelige treff» - mot Penns tre...

– Dette var en fantastisk kamp for meg. Jeg møtte en legende i kveld, og han fortjener all mulig respekt. Jeg vil bare si takk så mye, BJ Penn, for å ta kampen mot meg, sa Rodriguez etterpå.

Se nattens stevne i opptak på Viaplay. Se alle resultatene på UFCs sider.

RÅTT PARTI: Yair Rodriguez serverer et av de siste slagene mot BJ Penn før dommer John McCarthy bryter inn og stopper kampen i Phoenix. Foto: Christian Petersen , AFP

Han har nå seks strake seirer i UFC, og er regnet som en av de aller mest spennende fighterne i fjærvekt. 24-åringen kan fort få en kamp mot en av topp fem-fighterne i vektklassen nå, og med sin underholdende stil er meksikaneren virkelig en mann for fremtiden.

Penn på sin side har fire tap og én uavgjort på sine fem siste kamper som strekker seg over nesten seks år. Hawaii-fighteren bør med andre ord gi seg før legendestatusen også blir knust.

VG+: MMA-Meeks suksessoppskrift: Næringsrik mat og masse sex