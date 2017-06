MMA-legenden slått ut i New York

Det ble dramatisk da legenden Fedor Emelianenko (40) og motstander Matt Mitrione slo hverandre ned samtidig i første runde av oppgjøret i Madison Square Garden.

Helgens Bellator-stevne i New York inneholdt flere godbiter, i alle fall av den nostalgiske sorten. Hovedkampen mellom Chael Sonnen og Wanderlei Silva endte med poengseier til førstnevnte, mens det russiske MMA-ikonet Fedor Emelianenko måtte tåle et knockouttap av den brutale sorten.

Forhåndsanalyse: Bellator gjør det meste feil i New York

Tidlig i første runde traff de to tungvekterne med knallharde høyreslag – samtidig. Dermed endte de på baken i kanvasen begge to. Mitrione var minst preget av smellen, og fulgte opp med flere slag som sørget for knockoutseieren.

TRE STRAKE: Matt Mitrione er fortsatt ubeseiret i Bellator. Foto: Gregory Payan , AP

– Det er vanskelig å si hva som skjer med Mitrione nå, men han knocket mannen som har vært ansett som den beste tungvekteren gjennom tidene. Bellator har ikke en tungvektsmester for øyeblikket, og Mitrione burde være en klar kandidat for en mulig tittelkamp, sier MMA-revyen-redaktør Andreas Roaldsnes til VG.

VG+: Dette er tidenes viktigste MMA-profiler – sjekk hvor på lista ekspertene plasserer Emelianenko

Det er godt mulig at Emelianenko fortsetter å konkurrere, og 40-åringen kom til helgens oppgjør med fem strake seirer. Men han er langt unna nivået i sin storhetstid, og den to år yngre Mitrione er nok mer en «mann for fremtiden». Mannen med bakgrunn fra amerikansk fotball, har tre seirer av like mange mulige etter at han gikk fra UFC til Bellator.

UFC forrige helg: Holly Holm tilbake med et brak

Slakter hovedkampen

Roaldsnes er svært lite imponert etter å ha sett hovedkampen mellom amerikanske Sonnen og brasilianske Silva.

TYNN SUPPE: Chael Sonnen (t.v.) og Wanderlei Silva leverte en svak forestilling i Madison Square Garden. Foto: Gregory Payan , AP

– Det ble akkurat den type kamp som man kunne forvente – mye hype, lite kamp. Det jeg satt igjen med i det nye formatet som Sonnen nå «konkurrerer» under, er at det teatralske fortsetter helt inn i buret. I UFC var rammene rundt Sonnen enklere. Etter all hypen og overdrivelsene, så kom han inn og prøvde å backe opp det han hadde lirt av seg i oppkjøringen. Man så fighteren bak personen. Jeg synes den delen av Sonnen nå er forsvinnende liten. Det som blir solgt som en «episk grude-match» underleverer forferdelig, sier Roaldsnes som i forkant av stevnet var svært kritisk til hvordan organisasjonen Bellator bygger opp stevnene sine.

40 år gamle Sonnen vant på poeng med sifrene 30-26, 30–27 og 30–27 mot jevngamle Silva som nå har tapt åtte av sine 12 siste kamper. De to gamle heltene burde nok aller helst han pensjonert seg for lenge siden.

– Kampen var på ingen måte forløsende, hverken i den ene eller andre sin favør. Det er svært skuffende å måtte se en kamp av så lav kvalitet og med så lav sportslig relevans, etter at man har lidd seg gjennom den pompøse fremføringen av Brasils og USAs nasjonalsanger, sier Roaldsnes.