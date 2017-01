MMA-Hamlet proffdebuterer i Stockholm

Marthin Hamlet Nielsen (25) skal debutere som MMA-proff på stevnet til Superior Challenge i Stockholm 1. april - mot svenske Zvonimir Kralj (24).

Marthin Hamlet Nielsen Født: 17. januar 1992. Høyde: 187 cm. Vekt: 104 kg. Kampvekt: 93 kg (lett tungvekt). Meritter som bryter: 5. plass i senior-EM 2011, bronse i junior-VM i 2012, bronse senior-EM 2014 og 2015, 8. plass i VM senior i 2015 og syv ganger norsk mester senior. Satser nå for fullt på MMA.

– Dette er en stor og kjent organisasjon der de størse skadinaviske stjerne har vært før de har kommet til UFC. Jeg vil si at dette er et stort steg i riktig retning, og jeg har drømt lenge om å kunne gå kamp på et stort event med mange tilskuere, sier Hamlet Nielsen til VG.

Den tidligere landslagsbryteren debuterte som amatør i England i november i fjor, og har det siste halvåret satset for fullt på MMA. Han bodde flere år i Sverige da han drev med bryting, og har vært tilskuer på flere Superior Challenge-stevner.

– Superior Challenge var hjemmet til den svenske superstjernen Alexander Gustafsson før han gikk til UFC. Det er en veldig god organisasjon å vise seg frem i, men samtidig er det slik at de ikke har for vane å holde show ofte. Derfor håper jeg vi får se ham i Cage Warriors også, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

Avtale ut året



Hamlet Nielsen bekrefter at han har muligheten til å gå kamper i Cage Warriors, som stort sett har stevner i England.

18. februar skal for øvrig Håkon Foss, Mohsen Bahari, Kenneth Bergh og Tomas Robertsen gå kamper på et Cage Warriors-stevne i London.

– Jeg regner med at det blir én kamp til i Superior Challenge, men jeg har planer om å gå tre-fire kamper i løpet av året, sier Hamlet Nielsen som har avtale ut 2017 med Superior Challenge - for stevner i Scandinavia.

LADER OPP I VARMEN: Marthin Hamlet Nielsen er i Thailand, og har startet oppkjøringen til proffdebuten i april. Her sammen med MMA-trener David Couturier i treningslokalene til Superpro Samui i Koh Samui. Foto: Privat

Nå er 25-åringen på treningsopphold i Thailand, og fra midten av februar fortsetter han oppkjøringen til kamp sammen med Mohsen Bahari og Andreas Dybvad på Frontline Academy i Oslo.

– Jeg har vært en profesjonell utøver siden jeg var 16 år og kom på landslaget i bryting. Jeg har konkurrert mye og er veldig trygg i min treningsmetode og filosofi for å lykkes, sier Hamlet Nielsen.

Motstander Kralj har gått tre profesjonelle MMA-kamper tidligere - én seier og to tap.

– Han er svensk mester i BJJ 2016. Jeg tenker at det blir en tøff motstander, men jeg er ganske trygg på at det går min vei. Dette er kun et lite hinder i min vei mot toppe, sier Hamlet Nielsen.

PS! Også den norske superveteranen Thomas Hytten går kamp på det samme stevnet i Stockholm 1. april. 44-åringen møter svenske Michel Ersoy.