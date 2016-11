MMA-Hamlet feiret debutseieren med kona: – Det kuleste jeg har gjort

Marthin Hamlet Nielsen (24) har deltatt i store mesterskap som landslagsbryter, men er klar på at det ikke er noe som kan måle seg med lørdagens MMA-debut.

Marthin Hamlet Nielsen Født: 17. januar 1992. Høyde: 187 cm. Vekt: 104 kg. Kampvekt: 93 kg (lett tungvekt). Meritter som bryter: 5. plass i senior-EM 2011, bronse i junior-VM i 2012, bronse senior-EM 2014 og 2015, 8. plass i VM senior i 2015 og syv ganger norsk mester senior. Satser nå for fullt på MMA.

– Dette her er det kuleste jeg har gjort. Det var skikkelig stemning, og et skikkelig opplegg. Det er dette folk synes er kult, sier Hamlet Nielsen til VG.

– Det blir nok aldri mer bryting på meg, men jeg er veldig glad for at brytesporten har gjort det mulig for meg å ta dette steget, sier Åsgårdstrand-mannen.

På et stevne i Birmingham i går kveld gikk han sin første kamp, riktignok med amatørregler, mot polske Tomasz Ponder. Hamlet Nielsen har trent MMA i Oslo de siste månedene, og sammen med profiler som Kenneth Bergh, Mohsen Bahari og Emil Weber Meek har han trent mye slag og spark.

Brytebakgrunnen har han som en solid plattform i bunnen, og han brukte den godt da Ponder ble knust i første runde. Dommeren stoppet til slutt kampen, og Hamlet Nielsen blir stående med seier på TKO i kampstatistikken.

– Hamlet Nilsen holdt kampen stående svært lenge. Det hadde nok ikke alle regnet med. Etter en del av runden gikk med på ville utvekslinger av slag stående fikk Hamlet Nilsen et overtak. Han tok kampen til bakken og dominerte. Kampen skulle nok vært stoppet tidligere. Dette var en tøff debut for Hamlet Nilsen, sier Andreas Roaldsnes, MMA-revyens redaktør, til VG.

TRENER I OSLO: Marthin Hamlet Nielsen (t.v.) har ofte økter sammen med profiler som Kenneth Bergh. Her er de to i aksjon i en økt tidligere i høst. Foto: Per Opsahl , VG

Det er store forventninger til at mannen som var regnet som tidenes norske brytetalent nå blir en norsk MMA-profil, og han har satt seg hårete mål for fremtiden. Så skal han da også samarbeide tett med det anerkjente teamet «Blackzilians» som har base i Florida.

– Det var morsomt med seier i starten, men dette er bare begynnelsen og mandag er det tilbake på trening, sier Hamlet Nielsen.

Gårsdagens triumf ble feiret med famile og venner, deriblant kona Ann Eva Bugge. Selv om stemningen var god i går får nok neppe det solide tittelbeltet han sikret seg i «Battle Arena» - Englands største amatørforbund - plass på veggen i stua.

– Hehe - jeg tror ikke jeg får lov av kona til å plassere det på hedersplassen i stua, sier Hamlet Nielsen.