MMA-Foss om nyreskaden: – Jeg hadde 2,5 liter blod inne i buken

Bare noen måneder før MMA-utøver Håkon «Døden» Foss (30) skulle debutere som proff ble han så hardt skadet at den ene nyra og karrieren hang i en syltynn tråd. Med seier i helgen nærmer han seg toppen i Europa.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts.

* Er fullkontakts kampsport med mange forskjellige elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu.

* Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge.

* Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i såkalte bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut av ringen.

* Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens mesterskapskamper som regel er fem runder.

* UFC er det største MMA-forbundet.

* Joachim Hansen vant i 2008 lettvektklassen i forbundet DREAM.

* Simeon Thoresen ble første nordmann til å vinne en kamp i UFC i april 2012.

– Jeg har hatt to alvorlige skader, og begge gangene har jeg fått beskjed om at karrieren min som MMA-utøver er over. Det kan tyde på at det er vanskelig å stoppe meg, sier Foss og smiler selvsikkert.

Han treffer VG på Frontline Academy i Oslo der de norske MMA-fighterne har pressetreff før stevnet «Cage Warriors 80» i London. Lørdag kveld skal tre norske profiler i aksjon for den største organisasjonen i Europa – nivået under UFC. Men at Foss fortsatt er aktiv hadde gitt langt høyere odds enn at han skal bli mester i Cage Warriors, og senere UFC.

– Den første skaden jeg fikk var like før jeg skulle debutere som proff. Det var i 2012, og jeg sparret på trening. Jeg fikk en smell i nyra, og skjønte at noe var galt – men ikke hvor alvorlig det var. Det ble såpass alvorlig at jeg faktisk var i livsfare, sier Foss til VG.

Han kom seg omsider til legevakta der det ble slått full alarm. Det viste seg at den venstre nyra hadde sprukket som følge av et spark under sparring på trening. Store mengder blod hadde samlet seg i buken til Foss, og han måtte opereres.

– Jeg hadde 2,5 liter blod inne i buken. Jeg hadde fått lokalbedøvelse og lå klar på operasjonsbordet, nyra skulle fjernes. Det betød slutten på MMA-karrieren før den hadde begynt. Legene gikk inn med «kikkehulskirurgi», og så fikk jeg beskjed om at nyra var i ferd med å reparere seg selv. Det var rett og slett bare flaks, sier Foss.

Skylder på «festing og drittmat»



«SVORSK»: Håkon Foss vokste opp i Sverige, og snakker svensk, men begge foreldrene er norske. Her trener han på Frontline Academy i Oslo i forrige uke. Foto: , Per Opsahl

I ettertid er han klar på at det var han selv som var skyld i den alvorlige skaden.

– Det skjedde jo under sparring, men det var på et tidspunkt i karrieren der jeg ikke tok kroppen og treningen seriøst. Er du skikkelig forberedt til trening og kamp, så omstiller kroppen seg. Men er du ute og fester og spiser mye drittmat, så er ikke kroppen klar. Jeg hadde bare meg selv å skylde på, sier Foss.

– Nå har jeg en helt annen innstilling. Jeg satser for fullt på MMA-karrieren. Jeg har hele tiden hatt full jobb ved siden av, men nå må jeg bare satse for å få det beste ut av årene som kommer. Jeg tjener lite penger for øyeblikket, og går i minus til kampen jeg skal gå nå. Men jeg elsker sporten, og vet at vi har noe på gang her på Frontline Academy, sier 30-åringen.

Fire måneder etter at nyra «reddet seg selv» fikk Foss sin proffdebut, og vant på armbar i første runde mot svenske Nisse Paholm i Karlstad. Nå står Foss med syv seirer og tre tap i en karriere som har ført ham til Cage Warriors der han også gikk kamp mot Per Franklin i 2014.

Tre strake knockoutseirer



Før den kampen var også karrieren i ferd med å få en brutal bråstopp. På et stevne i England sommeren 2013 hadde Foss takket ja til å møte rumenske Ion Pascu – en fryktet fighter med enorm knockoutkraft.

BRAKK KJEVEN: Håkon Foss møtte Ion Pascu i 2013. Det endte med kjevebrudd og ett av nordmannens tre tap i MMA-buret. Foto: Privat

– Det var en stor tabbe å takke ja til den kampen, og jeg ble lurt. Han var egentlig mellomvekter, og jeg så aldri at han veide inn til weltervekt. Det var rett og slett skittent. I slutten av den andre runden brakk jeg kjeven i en slagveksling, og legen stoppet kampen. Bruddet var såpass alvorlig at jeg fikk beskjed av legen om at karrieren var over, men her er jeg fortsatt, sier Foss.

– Kroppen er et fantastisk instrument som leger seg selv. Det har jeg erfart flere ganger.

– Du er ikke redd for å pådra deg nye skader?

– Nei, nei. Jeg er langt over den terskelen der. Ingenting kan stoppe meg nå, sier Foss.

Lørdag kveld møter han briten Martyn Harris som har fire seirer og to tap. Foss har vunnet sine tre siste kamper på knockout, og med en ny seier kan han snuse på en tittelkamp i weltervekt.

– Målet mitt er selvfølgelig å komme inn i UFC, og om tre års tid regner jeg med å være topp ti-topp 15 der, sier Foss.

PS! Også Thomas Robertsen og Alexander Jacobsen går kamp på helgens Cage Warriors-stevne som sendes direkte på Viaplay Fighting. Mohsen Bahari skulle også gå kamp i London lørdag kveld, men hans motstander trakk seg tidligere denne uka.