MMA-Foss med submission-seier i Dublin

Håkon «Døden» Foss (30) leverte en solid forestilling mot britiske Martyn Harris, og står nå med fire strake seirer i MMA-buret.

De to fighterne skulle etter planen møte hverandre for to uker siden i London, men Martyn trakk seg på grunn av sykdom.

Men i kveld ble det kamp, og Foss bekreftet at han er en solid utfordrer i weltervektklassen i Cage Warriors – organisasjonen som rekrutterer mange fightere til UFC.

To minutter ut i den første runden fikk Foss til en herlig nedtagning av motstanderen, og på bakken var han tålmodig helt til «rear naked choke»-grepet satt. Harris klappet ut da det var gått tre minutter og 38 sekunder av den første av tre stipulerte runder.

Foss har nå fire strake seirer i MMA-buret, og viste at han har flere våpen på lager. De tre foregående kampene har han vunnet på knockout med slag og knær i første og andre runde, nå avgjorde han det altså på bakken.

– Jeg trenger én kamp til før jeg går for tittelen. Gi meg en tøff motstander først – jeg møter hvem som helst, sa Foss da han ble intervjuet oppe i buret.

Alvorlig skadet



30-åringen trener til daglig sammen med profiler som Kenneth Bergh, Mohsen Bahari, Emil Meek, og Jack Hermansson på Frontline Academy i Oslo.

For noen uker siden fortalte Foss om to alvorlige skader som kunne ha kostet ham karrieren, men nå er han en av de virkelig spennende utfordrerne i Cage Warriors. Foss står nå med åtte seirer og tre tap i proffkarrieren.

