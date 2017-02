MMA-ekspert om tittelkampen: – Irriterende at juks lønner seg

Nederlandske Germaine de Randamie (32) ble tidenes første UFC-mester i fjærvekt da hun slo tidligere Brækhus-rival Holly Holm (35) på poeng. Men den nye mesteren blir ikke akkurat hyllet.

– Det er irriterende at juks lønner seg, og det er irriterende å se hvordan ting av og til går i en MMA-kamp. Juks, med overlegg eller ikke, kan være så vanskelig å slå ned på. Det er likevel svakt når de Randamie ikke bare én gang, men to ganger, slår etter at bjellen har ringt, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

Han fikk med seg hovedkampen på helgens UFC-stevne i Brooklyn, New York, på TV, og så episodene som skapte pipekonsert og sinne mot den nye mesteren. Nederlandske de Randamie slo først et høyreslag som rystet Holm skikkelig – etter at sluttsignalet for andre runde hadde gått.

Holm snublet nærmest inn i ryggen til ringdommer Todd Anderson.

«Å nei!!! Det var etter bjellen, og det rystet helt klart Holm» ropte UFC-kommentator Joe Rogan samtidig som trenerne til den amerikanske fighteren også reagerte voldsomt mens publikum buet.

TETT: Oppgjøret mellom Holly Holm (t.v.) og Germaine de Randamie endte med at tre dommere hadde 48–47 i favør de Randamie. Foto: Anthony Geathers , AFP

Dommer Anderson valgte å ikke trekke ett poeng fra de Randamie som med andre ord slapp billig unna. Det var likevel ikke slutt på kontroversene, for utrolig nok skjedde det samme etter at sluttsignalet hadde gått for tredje runde. Da hadde Holm nettopp truffet med flere spark og motstanderen var virkelig i trøbbel, men forsøkte å svare med flere slag – to av dem kom etter at signalet hadde gått – men denne gangen traff hun ikke skikkelig.

«Hun gjør det igjen! Ta ett poeng!» skrek Rogan og fikk støtte av sidekommentator Daniel Cormier som er UFCs lettvektsmester:

«Han er nødt til det denne gangen» sa Cormier. Men dommer Anderson gikk bare bort til de Randamie og advarte henne om at dersom hun gjorde det igjen, så ville hun bli fratatt poeng.

DOMMEREN I SENTRUM: MMA-dommer Todd Anderson (i midten) fikk en meget sentral rolle i helgens tittelkamp i UFC. Holly Holm (t.v.) tapte på poeng mot nederlandske Germaine de Randamie. Foto: Anthony Geathers , AFP

«Å min gud, du må ta et poeng fra henne nå» sa en meget oppgitt og engasjert Rogan. «Hva i alle dager er det dommeren driver med?!» sa Cormier.

De to siste rundene foregikk uten kontroverser, men kampen gikk tiden ut og ble avgjort ved poeng. Alle de tre dommerne hadde 48–47 i favør de Randamie som altså burde vært trukket minst ett poeng. Noe som ville gjort at kampen endte uavgjort.

Beklaget seg



Riktignok hadde den tidligere kickbokseren i løpet av de fem rundene langt flere treffere mot kropp og hode, men samtidig var det klart hardeste slaget hun traff med det som kom etter at andre runde var over.

– Det var virkelig ikke meningen. Det skjedde i kampens hete. Jeg beklager, for jeg er ikke sånn, sa de Randamie etter kampen.

– Det slaget var den mest vesentlige hendelsen i hele kampen for de Randamie. Om det var meningen å slå etter at runden var over eller ikke er likegyldig. Slagene var ulovlige, og påvirket kampen sterkt. Holm tapte med ett poeng på dommernes kort, og at de Randamie fikk muntlig advarsel nummer to er helt meningsløs, sier en oppgitt Roaldsnes.

Han hadde i utgangspunktet veldig lite til overs for at Holm, som kom til kampen med to strake tap i bantamvektklassen, skulle møte de Randamie i tittelkamp og omtalte den i sin forhåndsanalyse som «den svakeste tittelkampen i moderne tid». Det ble i alle fall ikke den minst dramatiske tittelkampen i moderne tid.

SATT RINGSIDE: Cristiane «Cyborg» Justino var til stede i Barclays Centre i Brooklyn, men ble neppe skremt av det hun så i helgen. Her fra en innveiing i 2016. Foto: Eraldo Peres , AP

– Sære greier



– Holm mot de Randamie bør selvsagt tolkes, i beste fall, som en kvalikkamp for å få møte Christiane «Cyborg» Justino – den mest fryktinngytende kvinnen i UFC. De Randamie ble for en tid tilbake knocket ut i første runde av nåværende bantamvektmester Amanda Nunes, og hun klør nå naturlig nok etter å møte de Randamie igjen for å bli både bantamvekt og fjærvektsmester, sier Roaldsnes og legger til:

– Det er lett å se at Cyborg er helt spesiell, og den eneste logiske nestekampen for de Randamie, men de Randamie sier bare «vi får se» i intervjuet med UFCs kommentator Rogan etter kampen. Det virker som om nederlenderen gjerne vil møte hvem som helst bortsett fra Cyborg. Samtidig sier UFC-president Dana White at Holm sannsynligvis går ned igjen til bantamvekt. Da har vi altså en divisjon med to personer der mesteren er lite giret på å møte den andre personen, og det er den kvinnen (Cyborg) som er hele grunnen til at vi har en fjærvektsdivisjon ... Dette er sære greier!

På pressekonferansen etter sitt tredje strake tap sa Holm flere ganger at hun mente de Randamie burde vært trukket poeng for episodene, men hun var også misfornøyd med egen innsats og at hun ikke hadde fulgt trenernes kampplan. På spørsmål om hvem hun vil møte nå, svarte Holm:

– Etter tre strake tap, så er jeg ikke i posisjon til å velge motstandere eller vektklasse. Nå må jeg egentlig bare ta det jeg får. Men en returkamp mot de Randamie tar jeg gjerne, sa Holm.

PS! Holm har en helt spesiell posisjon i Norge som følge av den lange rivaliseringen med Cecilia Brækhus – uten at de noen gang møtte hverandre i bokseringen. Etter at Holm valgte å satse på MMA ble hun verdenskjent da hun knocket ut superstjernen Ronda Rousey foran over 50.000 tilskuere i Australia i november 2015.