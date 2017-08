MMA-ekspert analyserer: Husk hvem Conor McGregor er

Mange sier at Conor McGregor (29) «på papiret» er sjanseløs mot Floyd Mayweather (41), og at begivenheten er et eneste stort sirkus. Kampen har enorm sportslig verdi – om vi fokuserer på McGregor.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

De fikk det jammen til. Til og med vanlige kamper kan være umulige å sette opp i bokseverden, men her er vi. Den forjettede kamp, kampen mellom verdens beste bokser gjennom tidene og en mann uten en eneste profesjonell boksekamp finner sted tidslig søndag morgen, norsk tid.

Mannen uten en eneste profesjonell boksekamp er selvsagt UFCs tidligere fjærvektmester og nåværende lettvektmester, Conor McGregor. En mann som har tatt kampsportverdenen med storm. Endelig skal de møtes, i en kamp ingen ba om, men som alle kommer til å se.

Alle skal se kampen mellom Mayweather og McGregor, men få kan nok sette ord på hvorfor. Skal de se på fordi det ligger an til å bli den mest sette kampen i kampsportshistorien? Skal de se på fordi begge utøverne ligger an til å tjene mer enn en milliard norske kroner? Mange skal nok se kampen uten noen spesiell annen grunn enn at alle andre kommer til å se kampen. Kampen har blitt mer som en verdensomspennende kulturell begivenhet. En storkamp. En storkamp må alle se.

Sirkuset

Sirkuset er kommet til bygda, folkens. Da jeg var liten visste vi at sirkuset var kommet til bygda ved at de gamle lyktestolpene hadde flyers stiftet inn i treverket. Nå vet vi det gjennom sosiale medier. Det tradisjonelle sirkuset er i dag en metafor for det innholdsløse, men spektakulære. Når noe er sirkus, er det vulgært.

De med god smak vet bedre enn å sette pris på det innholdsløse, men spektakulære. Du skal ikke lete lenge for å finne de kyniske stemmene. Alle medgir at de skal se på, men få tillegger kampen noen sportslig verdi.

Denne kampen har fått det stempelet. Jeg har også stemplet den som en kamp uten sportslig verdi, og jeg angrer. Den initiale vulgariteten, money fight-pratet og den massive oppmerksomheten denne kampen har skapt, har kanskje gjort noen av oss litt blaserte.

HAR TATT UFC MED STORM: Conor McGregorm her etter seieren mot Chad Mendes for to år siden, har siden UFC-debuten i 2013 blitt en superstjerne. Foto: John Locher , AP

Mange fans som først nå hører om McGregor tror kanskje dette er Conor McGregor, men vi som kjenner ham vet at dette er Conor McGregor. Nå som vi endelig nærmer oss oppgjørets time, begynner jeg faktisk å se den sportslige verdien som aldri før. Den ligger ikke hos Mayweathers potensial for å avrunde karrieren med femti profesjonelle seirer (som er langt mer poetisk enn 49 seire og ingen tap). Det er ikke der verdien ligger. Den sportslige verdien ligger utelukkende hos Conor McGregor, mannen som fortsatt nekter å la seg innhegne.

Lei av å bli lurt

På papiret har ikke Conor McGregor noen som helst sjans. Ikke legg ditt håp i punchers chance. Det er kampsportsversjonen av at ballen er rund. Det er ikke der den sportslige verdien ligger. «Punchers chance» er tett forbundet med underdog-fetisj. Det er en typisk trope, en som misbrukes for ofte. I MMA misbrukes tropen når man skal legitimere en uønsket, men nødvendig, erstatning av en fighter som måtte trekke seg fra en legitim kamp. En uunngåelig overkjøring avfeies med at man aldri vet hva som kommer til å skje i en kamp.

Alle elsker en underdog. Noen kan trekke til denne kampen og finne mening i den på grunn av underdog-fetisj. Hva om denne fighteren som absolutt ikke kommer til å tape faktisk taper? Alt kan skje i kampsport! Underdog-fighteren som på papiret ikke har en sjans kommer inn og alle knytter ulike urealistiske forventninger til at det umulige kan skje. Men vi blir alltid skuffet. Oddsfavoritten vinner. Vi har en bullshit-detektor i oss, vi som følger med på MMA (og boksing). Vi liker ikke å bli lurt. McGregor har jo på papiret ingen sjans.

Men min egen kynisme gjennom disse to årene med oppbyggingen og opphypingen av #MayMac møter meg i døren denne uken. Det er nesten slik at jeg måtte komme inn i kampuken for å knekke ut av dette rigide og kyniske «på papiret»-mønsteret. Denne litt kjedelige safingen der man sier «han har sannsynligvis ingen sjans, men det blir spennende å se». Det er som om jeg må gjenoppdage det unike mennesket Conor McGregor gang på gang.

Er vi virkelig så naive at vi igjen setter grenser på hva denne fyren kan oppnå?

«På papiret». Det betyr jo ingenting. Det betyr så mye for andre, men ingenting for Conor McGregor. Vi har alltid en sutteklut å klamre oss til for hvorfor det ikke skal gå denne gangen. Kanskje det henger sammen med vår iboende frykt for å føle oss lurt. Å føle oss som suckers. Vi vil alle være på den siden som sier «jeg visste det kom til å gå slik». Told you so. Når det gjelder Conor McGregors utrolige karriere har I told you so-kulen ligget i kammeret – klar til å fyres av – veldig lenge.

Grensesprengende karriere

Da McGregor stormet inn i UFC var det tydelig fra starten at han var et spesielt individ. Han feide motstanderne av banen og spiste dem opp mentalt. Marcus Brimage, Diego Brandao og Dustin Poirer hadde han mer eller mindre slått allerede før alle gikk den korte turen til oktagonet. Det var selvsagt for godt til å være sant. Fem topprestasjoner inn i UFC-karrieren var klagene mange. Han fikk god matching fra UFC. Han var kjæledeggen deres og fikk bare gode matcher som passet stilen hans. «Når han møter en bryter vil hype-toget stoppe opp».

Bryteren kom. Chad Mendes var en av UFCs aller beste. Folk kunne ikke slutte å snakke om bryteegenskapene til Chad Mendes. Mendes hadde også hatt to kamper mot Jose Aldo (mer om ham straks) og sett veldig bra ut. Det endte med å være McGregors store gjennombrudd. UFC brøt til og med det vanlige formatet til denne kampen, og introduserte fighterne til livemusikk. Det var starten på McGregor-æraen. «Men de som tror han kan slå Jose Aldo, en mann som har forsvart beltet i evigheter og vært ubeseiret i ti år, de har ikke kontakt med virkeligheten».

Aldo var mannen som skulle ta oss ned på jorda. Her ville McGregor møte verdens harde begrensninger. McGregor mente han ville avslutte kampen i løpet av første runde. Vrangforestillinger. Hovmod står for fall. 13 sekunder tok det. Diaz-kampene viste seg så å være virkelig krevende for McGregor. Han tok et tøft tap, men kom tilbake ikke bare sterkere, men større.



Hver gang McGregor tar et nytt steg kommer vi inn og setter grenser. Han får tilpasset matching, han klarer ikke å forsvare nedtagningene fra Mendes, han vil falle for Aldos lårspark, han er ikke en ekte fighter som Diaz, han kommer til å bukke under presset til Alvarez. På papiret hadde han aldri en sjans.

Han vil ikke lande et eneste slag mot Mayweather.

Kanskje han vil det. Kanskje han vinner. Kan det også hende at denne gærningen vet hva han gjør?

Kall meg naiv. Si gjerne at jeg har blitt trollbundet av sirkuset, men «på papiret» er ikke en frase vi bør bruke når vi snakker om Conor McGregor. Han har ikke en punchers chance, bare fordi vi ikke klarer å forestille oss hva han kan få til. Han er grensesprengende, og det er et tankesett det er vanskelig å bare hoppe inn i for oss som er utenfor.

Atter en gang forsøker en av de største idrettsutøverne i vår tid å sprenge grenser. Det er ikke bare sirkus når bjella ringer. Det har en sportslig verdi. Derfor skal jeg se på nå som sirkuset har satt opp manesjen i Las Vegas.

