MMA-Bergh imponerte igjen: – Kan havne i UFC før vi vet ordet av det

Kenneth Bergh (27) måtte kjempe ut i andre runde mot Norman Paraisy (31), men avgjorde oppgjøret med en «giljotin», og er fortsatt ubeseiret i MMA-buret.

– Bergh er kjent for en giftig giljotin, og den kommer veldig raskt og fra en uvanlig vinkel, som det er vanskelig å se før det er for sent. En nydelig teknikk fra Bergh, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

VG vet at Berg er en mann som trolig blir hentet til UFC i løpet av kort tid, og han befestet sin posisjon som en av Skandinavias mest spennende MMA-prospekter med seieren mot Paraisy.

Men franskmannen ga Bergh solid kamp, og traff med flere slag. Like før Bergh avgjorde hadde han da også nordmannen inntil burveggen, og traff nesten med et susende kne.

27 år gamle Bergh gikk for første gang i karrieren lengre enn første runde, men to minutter og 13 sekunder ut i den andre var det over da han meget hurtig fikk satt «giljotin choken» som Paraisy ikke hadde mulighet til å komme seg ut av. Bergh sikret sin sjette seier av like mange mulige som MMA-proff.

– Jeg tror Bergh kan havne i UFC før vi vet ordet av det. UFC trenger lett tungvektere, og signerer ofte utøvere i den vektklassen med god kamphistorikk raskere enn utøvere fra andre vektklasser, mener Roaldsnes.

Fire nordmenn i aksjon

I tillegg til Bergh var det tre andre norske MMA-fightere som gikk kamp på «Cage Warriors 84» i London fredag kveld.

Berghs kollega i Frontline Academy, Håkon Foss, gikk på et tap mot Craig White – samme mann som tidligere i går slo Thomas Robertsen. White vant etter et drøyt minutt da han hadde rystet Foss med slag, og fikk satt en «giljotin choke» som Foss måtte tappe ut på.

Robertsen vant sin andre kamp i Cage Warriors på poeng mot Phil Wells, og kveldens andre store, norske prestasjon var det bergenseren Alexander Jacobsen som sto for.

Den tidligere bokseren var helt overlegen mot briten Tom Green, vant overlegent på poeng og sikret seg sin åttende strake seier.