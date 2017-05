MMA-analyse: Endelig entrer Bahari buret

Mohsen Bahari, også kjent som «Professoren», møter italienske Giovanni Melillo i Cage Warriors buret i kveld. Han utfordrer i mellomtiden hva nordmenn tror de vet om MMA-utøvere.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes

I kveld går Mohsen «The Professor» Bahari (9–3) en etterlengtet kamp i Cage Warriors mot italienske Giovanni Melillo (6-1). Målet er å få hendene på Cage Warriors weltervekt-tittel, og til syvende og sist, en UFC-karriere.

Med suksess i kveld kan Mohsen bli den tredje nordmannen til å hive seg inn i UFC-sirkuset, sammen med Jack Hermansson og Emil Meek fra samme klubb. Bahari er i toppsjiktet av norsk MMA. Det som skiller Mohsen Bahari fra resten er imidlertid at han utfordrer det etablerte synet på MMA-utøvere i Norge.

Frontlines persongalleri

Folk kan kanskje tro at personlighetene som trekkes til et liv som MMA-proff er like. Få antagelser om MMA treffer så dårlig som den. Persongalleriet i enhver MMA-klubb er ganske ulikt, men jeg synes kanskje at gjengen som trener hos Frontline skiller seg spesielt ut i bredde.

Klubbens to UFC-stjerner for eksempel: Jack Hermansson, som møter amerikanske Alex «The Spartan» Nicholson ved UFC Stockholm, er desidert klubbens gladgutt. Han kalles «The Joker», ikke på grunn av at han deler noe av den underliggende psykopatien hentet fra karakteren i DC-Comics-universet, men fordi han og kompisene synes det var et kult navn.

Jeg trodde først kallenavnet var inspirert ut av at Jack Hermansson tilsynelatende aldri har en dårlig dag. Det er kun smil på den mannen. En ekte Happy-go-lucky fyr som er umulig å mislike.

Den andre UFC-stjernen er Emil Meek. Meek har også en fortid fra tegneseriene. Han bygde den tidlige karrieren sin som «The Hulk». Meek har først og fremst alltid drømt om å være en underholder. Han ville bli rockestjerne eller UFC-fighter, parafrasert fra dokumentaren «Til Valhall».

Han fikk den første drømmen oppfylt og sikter seg nå glatt inn på neste drøm. 17. juni står gitaristen Emil Meek på scenen med Autokarma. Livin' the american dream, bare i Norge. Den 28. mai har han også en oppvisning i jobben han har på dagtid, når han møter kanadiske Nordine Taleb i UFC Stockholm. Det er kort sagt et bredt utvalg av personligheter.

Mellom disse to, og flere, personligheter finner vi en som nordmenn kanskje ikke er så vant med. Mohsen Bahari. Professoren.

Professoren

Jeg klarte ikke helt å hale ut bakgrunnen for kallenavnet «Professoren» da jeg selv snakket med Mohsen sist. Det er kanskje ikke så rart. En av de gylne standardene vi snakket oss frem til i MMA-Revyen er at du aldri skal gi deg selv et kallenavn i MMA. Et kallenavn man er gitt av andre er dessuten vanskeligere å forklare selv. Det er naturlig.

For nordmenn er professoren gjerne én av to ting. En prestisjetittel i akademia, eller – ettersom vi allerede har vært så mye innom det – en skurk i tegneserier. Innenfor kampsport har «professor» en annen klang i tillegg. Det er ærestittelen man gir en lærer, særlig vanlig innen brasiliansk jiu-jitsu og brasiliansk kultur. Det er mange professorer. Rafael Cordeiro i Kings MMA, som står bak Fabricio Werdum og Rafael dos Anjos er nok den mest kjente. Professor betyr lærer på portugisisk, men er forbeholdt de store svartbeltene.

Da Mohsen nylig gjestet den nye norske kampsportspodcasten «Blandet kampkunst» dro de det ut av ham. Det vil si, en av vertene, Bani Toure Sereba, som trener på Frontline, og kom med forklaringen. Mohsen opparbeidet navnet både ved å undervise, men også å hele tiden foreslå forbedringer i treningspartnerne sine teknikker. De som trener kampsport, eller enhver sport, vil forstå at når en person som hele tiden kritiserer treningspartnere ender opp med tilnavnet professor, og ikke heller blir utstøtt for å være en irriterende samarbeidspartner, ja den personen er verdig navnet!

Mohsens store styrke ligger i en mer vitenskapelig, og passende nok, akademisk tilnærming til sporten. Han er opptatt av at de grunnleggende teknikkene skal fungere, og hvordan de fungerer. Dette er basert på god observasjon og tilpasninger, samt det å kunne ta ut konsepter og prinsipper fra teknikker og belegge andre teknikker med dem. Dette er ikke bare akademisk, men også en grunnleggende vitenskapelig og rasjonell tilnærming til kampsport. Det er en stor del av hvem Mohsen er, tror jeg, og er synlig i andre eksempler annet enn hans forståelse for teknikker.

Don't be scared homie

I episoden av Blandet kampkunst der Mohsen er gjest tar de for seg et spørsmål som plager mange fightere i Europa i dag. Mohsen Bahari sliter med å få booket kvalifisert motstand. Den første innskytelsen for MMA-fans, særlig de som er fans av den aktuelle MMA-fighteren, som i dette tilfellet er Mohsen er at dette skyldes at motstanderne er redd. Dette avviser Mohsen blankt og svarer at det her er snakk om profesjonelle fightere med mange års erfaring fra en av de største organisasjonene i verden.

Det er ikke snakk om at de er redde eller ei. Og nettopp her i episoden viser Mohsen frem den rasjonelle siden sin. Han kommer umiddelbart med en svært treffende analyse: Det er UFC Stockholm rundt hjørnet. Det betyr at fightere som Mohsen, fightere med en sterk vinnende kamphistorikk, ikke har vært så fristet til å låse seg inn i kamper i området mars-april-mai. De ønsker å holde seg frie i tilfelle UFC ringer. Det er det tradisjonelt store sjanser for.

Den mest tidsriktige responsen på spørsmålet «tror du de andre fighterne er redd deg?» er et rungende «ja». Det er det populistiske svaret. Det spiller på følelser og er vanskelig å si imot. I stedet er svaret til Mohsen inspirert mindre av hvor pendelen er, men hvor vi vil pendelen skal svinge til: et rasjonelt og ærlig svar som baserer seg på observasjon og kritisk tenkning. Det er et eksempel på selvinnsikt, og det er en av de største styrkene en trener (og fighter) kan ha. Det å kunne se verden som den er. Slik er Mohsen Bahari.

Lang utdanning er kanskje ikke en motsetning

Det norske samfunnet lærer fortsatt hvordan vi skal forstå MMA og de som driver med det. Mohsen har lang utdanning. Etter å ha funnet ut at statsvitenskap er kjedelig (!) landet han på å studere atferdsanalyse, en gren innenfor psykologien. Den lange utdanningen blir fremstilt som en kontrast. Kanskje som et fremmedelement. I setningen « «Han er høyt utdannet og skal snart slåss i et bur" er det nok lett å tenke at høyt utdannet og bur er i et motsetningsforhold. Dette er jo selvsagt en fremstilling vi i MMA-Revyen har vært del ifra tid til annen.

Den jevne nordmann har kanskje problemer med å forstå at det kan henge slik sammen at folk som utdanner seg lenge kan være interessert i noe slikt. Det er selvsagt ikke slik at høy utdanning og MMA ikke hører sammen. Per 2015 var det omtrent tre av ti norske menn som hadde høyere utdanning i følge SSB. Jeg tror vi er oppe i en vel så høy andel når vi regner opp norske MMA-proffer med flere enn tre kamper (men ettersom det er en påstand som ikke kan sjekkes umiddelbart passer det nok mindre godt i en kommentar som hyller det rasjonelle).

Det indikerte motsetningsforholdet mellom utdanning og MMA passer mindre bra, ikke fordi det er typisk at folk med høyere utdanning driver med kampsport, men at kampsport omfatter det brede grunnlaget av den norske befolkningen. Det er noen av alle mennesketyper i kampsport. Persongalleriet fra Frontlines profesjonelle MMA-tropp gjenspeiler dette i svært høy grad. Det er alle slags folk der, også de rasjonelle og nærmest vitenskapelige personlighetene.

Med en seier mot Giovanni Melillo på kveldens Cage Warriors-kort fra Wales kan Mohsen Bahari ta ett skritt nærmere den eksklusive klubben av fightere som har nådd UFC. Han har allerede vært en viktig del i å avansere karrieren til Simeon Thoresen, Jack Hermansson og nå Emil Meek til dette karrieremessige toppnivået. Tilskuddet av Mohsen Bahari i dette sjiktet vil legge til enda en personlighet i persongalleriet for topp-MMA.

Og dermed fortsette å utfordre det gjengse synet på MMA-utøverne i et land der sporten fortsatt finner seg selv.

