MMA-analyse: Bellator gjør det meste feil i New York

Kampen mellom legendariske Fedor Emilianenko (40) og Matt Mitrione (38) kan være starten på en bedre strategi, men Bellator har mye å rydde opp i.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Bellator er tilbake med et stort kampkort i deres første stevne i New York og Madison Square Garden. Toppkampen er mellom Chael Sonnen og Wanderlei Silva, en kamp som går i den nå infamøse Bellator-ligaen for fightere som er utgåtte på dato men som har store navn.

Allerede der gjør Bellator den største feilen sin, særlig når de kunne ha headlinet hele greia med Emilianenko. Dessuten har Bellator flere titler på spill, men i motsetning til UFC er det ikke titler som selger i Bellator, så de kampene er lengst nede på hovedkortet. Bellator NYC avslører mye om hvor Bellator er i markedet og folks bevissthet.

Bellators beste

Bellator-kortet fra New York er en fantastisk god representasjon av hva organisasjonen driver med for tiden. MMA-verdens nummer to-organisasjon gir oss en forkvaklet blanding av delvis interessant dritt, halvrelevante sensasjoner og kjedelige men sportslig relevante kamper.

I en lang tid nå har Scott Coker-eraen i Bellator dreid seg rundt å gi oss moralsk betenkelige sensasjoner understøttet av en sportslig relevant kamp her og der. Da Bellator satt opp Kimbo mot DaDa5000 for eksempel. Håpet var kanskje at når publikum ble hanket inn for å se sirkuset – selv om det var vås og piss – så ville de huske de ordentlige kampene som kom før sirkuset.

TIDENES «BLÅKLOKKE»? Matt Mitrione huskes kanske best for øyeskaden han fikk mot Travis Browne i UFC i fjor. I natt møter han Fedor Emilianenko. Foto: Maddie Meyer , AFP

I dag er det mange gode utøvere i Bellator, men de får ingen oppmerksomhet, fordi UFC tar alt hva gjelder de sportslig relevante kampene. De mange utøverne som har kommet over til UFC er gode eksempler på det. Eddie Alvarez er et godt tilfelle å trekke frem.

Men Bellators problem har hele tiden vært at de gode og unge utøverne ikke trekker tilskuere. Derfor gikk Bellator over til en nisje der de satt opp kamper mellom gamle stjerner. Salgskraften til de gamle stjernene, Shamrock, Gracie, (Kimbo), Sonnen og Tito Ortiz er overraskende stor. De gamle stjernene selger best, men klokka tikker. Fremtidens utøvere må bygges opp og investeres i. I denne delvis brukne logikken finner vi Bellator NYC – Silva mot Sonnen.

Vent. Er dette 2012?

La oss stoppe og se på Bellators promotering av Bellator NYC. De som er glad i MMA og har omtrent 40 ledige minutter bør definitivt se Bellators Countdown to NYC, men kun for cringe-faktoren. Videoen Bellator har klart å sette sammen er så full av desperate salgspunkt at til og med gode gamle Dana White sine utsagn foran et hvilket som helst UFC ser rimelige ut. White sin mening om hvem som er best i verden uansett vektklasse endrer seg med main eventen, men det er fortsatt ikke greit av Scott Coker, Bellatorsjefen, å hevde med alvorlig mine at Douglas Lima er den beste weltervekteren i verden. Ikke bare er det våsete, men Bellator har jo faktisk nettopp anskaffet mannen som kanskje er den beste weltervekteren i verden da de signerte Rory MacDonald.

Bellator signerte Chael Sonnen, mannen som ble åpen om egen og andres doping etter han ble tatt i UFC. Ingen bitterhet mot Chael, men åpenhjertighet er liksom et tog som er gått når man ryker på dopingsmell nummer to, og ble tatt for det meste som gikk an å bli tatt for. Chael har senere myntet uttrykket basically clean, som er ganske herlig.

HOVEDKAMPEN: Chael Sonnen (t.v.) og Wanderlei Silva, avbildet i henholdsvis 2013 o 2011, skal gå hovedkampen i Madison Square Garden. Foto: , AP

Men årene har gått og det er en stund nå siden Chael var i sin beste alder, og da snakker jeg ikke sportslig, men underholdningsmessig. I Bellators presentasjon av Sonnen fremstår det som han tidligere var god på, nemlig de kjappe replikkene og den gode trash-talken, som svært slitt.

Se hvordan han nå leverer det som i 2011 var spennende saker . Rimene er slitte, altså. Slitte og innøvd. Bellators kjappe kutt til en smilende tommelpekende Sonnen er som en innrømmelse. I'm basically a clown now. Etter å ha presentert Chael for eventuelle nye fans forteller Bellator oss at Sonnen er kjent for å gjøre det umulige. Ta denne latterlige sekvensen for eksempel.

Bellator sier at Sonnen avkledde og avslørte Anderson Silva, men glemmer at Silva vant ikke bare en, men to ganger mot Chael. Gang nummer to fikk Chael massiv deng, i tillegg. Alt for å selge en Pay-Per-View. Er dette 2012? Har vi reist tilbake i tid?

Sonnen mot Wanderlei virket slitt allerede da Chael prøvde å sette opp kampen sin første gang. Nå skal de «endelig» møtes, men det ser mer ut som om Chael skal gå i kamp med en sint Gollum.

Rollen til Sonnen er for lengst utspilt. Etter at Chaels oppskrift ble overtatt, og forbedret, av folk som Conor McGregor, gikk Chael over fra å spille en rolle til å dekonstruere andres rollespill. På podcasten hans «You're Welcome», så tar han lytteren med bak forhenget og forklarer MMA, og underholdningsverdenens renkespill. Hans rolle har for lengst gått over til å bli kommentatoren som kjenner sannheten og som ikke er redd for å peke på den.

Når du er mannen som tar av folk maskene og kommenterer sannheten kan du ikke bare ta den gamle masken på igjen og tro at vi skal være like oppslukte. Det tror jeg også Chael skjønner, innerst inne. Det skinner gjennom i Bellators presentasjon.

The Last Emperor

Bellators slitte og pinlige innsalg av Chael mot Wanderlei står i sterk kontrast med presentasjonen deres av Fedor Emilianenko og Matt Mitrione. En enkel verdighet ligger over den kampen. Fedors største salgspunkt er at han er Fedor. Ikke «these guys don't like each other» eller en haug med oppblåste konflikter der de snakker om å håpe på å skade hverandre. Fedors tiltrekningskraft ligger i hans mystikk, en mystikk som ikke lett kan dekonstrueres. Bellators kontrastering av kaoset som ligger i en kamp – nesten som om vi ser inn i Fedors sinn – og hans stille ytre, er et nydelig kort portrett.

Fersk i fjeset

Første gang Matt Mitrione ble eksponert for Fedor var i 2009. Da var han en av deltakerne i den aller mest populære utgaven av UFCs nedslitte konsept «The Ultimate Fighter».

Mitrione var fersk i fjeset og hadde knapt gått en MMA-kamp før han fikk bli med i reality-showet. For å delta i The Ultimate Fighter må man ha en profesjonell kamphistorikk med flere seire enn tap og minst fire profesjonelle kamper. Det ryktes på settet den gang at Mitrione ikke en gang hadde én profesjonell kamp før showet. Det ser også ut til å stemme nå i etterkant.

Når vi sjekker Sherdog kan vi se at Mitrione sin aller første MMA-kamp var i UFC. Mitrione er muligens unik (sammen med stakkars CM Punk) i aldri å ha konkurrert i andre organisasjoner før han ble signert til toppligaen. I motsetning til Punk ble Mitrione fast inventar i UFCs tungvektdivisjon i mer enn åtte år.

Mitrione var altså fersk i MMA-verdenen i 2009. Den svært populære tungvekts-versjonen av The Ultimate Fighter lovte en episk vri. Hele gjengen som skulle delta i årets sesong stod klar for å ta imot beskjeden inni det nå klassiske The Ultimate Fighter-gymmet.

Alle utøverne var stilt på rekke og UFC-president Dana White holdt sin sedvanlige tale. Alle fighterne visste at det skulle være noe uvanlig – en vri – i årets sesong. Sladderen hadde visstnok pågått veldig lenge. Det mest utsvevende ryktet, som mange hadde begynt å tro på, var at Dana White endelig hadde klart å hente inn Fedor Emilianenko og ville nå promotere ham gjennom reality-showet.

Uhørt selvsagt, at selveste Fedor skulle inn der, men så langt hadde ryktemølla gått. Mange ganger har Brendan Schaub, deltaker i sesongen, og nå podcastpersonlighet i livet etter UFC, fortalt historien om da de ventet på den hemmelige deltakeren. Schaub forteller at han sa til Mitrione, som stod rett bak ham der de stod på rekke, at nå kommer faen meg Fedor. We're screwed! Mitrione var visstnok ikke klar over hvem Fedor var og trakk bare på skuldrene.

Det året Mitrione ikke visste hvem Fedor var var i 2009. Mitrione var en tidligere amerikansk fotballspiller med null profesjonelle MMA-kamper. Fedor hadde vært ubeseiret i Japan med ni år mot de beste tungvekterne i verden. Fedor var the GOAT (greatest of all time).

Bellators beste forsøk på å forene to verdener

Som vi snakket om tidligere så lever Bellator i to verdener for tiden. I den ene verdenen har de en mengde talentfulle og klatrende fightere som leverer på høyt nivå, men som ikke selger. I den andre har de sportslig utdaterte fightere med store navn, som leverer på salgsfronten, men som aldri leverer sportslig.

Kimbo mot Shamrock, Kimbo mot DaDa5000, Shamrock mot Gracie, Tito mot Bonnar og Tito mot Chael var alle Bellator-kort som gjorde det godt oppmerksomhets- og publikumsmessig, men som leverte drittdårlige kamper. De var MMA-verdens ekvivalent til click-bait. Bak en «du-vil-ikke-tro»-sak på internett er det vanligvis noe kjedelig som ikke lever opp til forventningene. I likhet med click-bait som salgsstrategi, så er det å forvente at også Bellator mister interessen til publikum på sikt.

Fedro Emilianenko mot Matt Mittrione er kanskje et forsøk på å få disse to verdenene til å møtes og en begynnelse på å fravike click-bait-verdenen. Fedor er sannsynligvis ikke lenger det han var. De siste kampene hans har han enten blitt godt banket i eller møtt motstandere ingen har hørt om. Mitrione derimot, er et «ungt tungvekt-talent» på 38 år, som med rett oppmerksomhet kan bli noe. Det er stort navn (der man er usikker på sportslig relevans) mot en god fighter som ikke er vidt kjent.

Slik kan enten det store navnet leve videre, eller dersom det store navnet taper, overføre litt av sin glans på den fremadstormende fighteren.

Problemet er bare at Chael mot Wanderlei, og det som sannsynligvis blir en kjedelig kamp uten sportslige høydepunkt, kanskje vil suge ut luften av ballongen. Få vil huske hvem som vant av Lima og Larkin, eller Chandler og Primus.

Og er vi ærlige med oss selv så er du litt usikker på hvem de folka jeg nettopp nevnte er, og hvilke titler de kjemper om. Det er et resultat av den umulige posisjonen Bellator har befunnet seg i, men som de nå kanskje prøver å løse.

Et problem de løser en drittkamp om gangen.

