Miocic med tidlig knockoutseier i UFC-tittelkamp

Stipe Miocic (34) forsvarte tungvektstittelen i UFC for andre gang, men måtte gamble på en tidlig knockoutseier mot Junior dos Santos (33) etter å ha pådratt seg en skade i beinet.

Miocic tapte på poeng mot dos Santos i en omdiskutert kamp i 2014, men på «UFC 211» i Dallas i natt var alt over etter to minutter og 22 sekunder. Da lå dos Santos på kanvasen uten å kunne forsvare seg skikkelig, og dermed stoppet dommer Herb Dean kampen.

Men Miocic fikk uansett dårlig tid etter at dos Santos hadde truffet ham med to lave spark som rammet venstreleggen hans – i løpet av det første minuttet.

– Den foten ser nesten brukket ut. Han halter veldig, sa UFC-kommentator Joe Rogan.

Miocic har nå tangert UFC-rekorden ved å forsvare tungvektstittelen sin to ganger, og i en divisjon der «alle slår alle» kan amerikaneren nå bli den første som klarer det tre ganger. Etterpå innrømmet han at fotskaden var et problem:

– Det var fryktelig, og det gjorde veldig vondt.

OVERLEGEN IGJEN: Joanna Jedrzejczyk måtte tåle et par solide kuler i pannen, men forlot buret med tittelbeltet trygt plassert over skulderen. Foto: Ronald Martinez , AFP

Tungvektsoppgjøret var hovedkampen på et stevne som inneholdt flere store kamper. Polske Joanna Jedrzejczyk forsvarte stråvekt-tittelen sin mot brasilianske Jessica Andrade. Hun har nå forsvart tittelen fem ganger, og er sammen med Demetrious Johnson den mest stabile mesteren i UFC.

Andrade var hele tiden en trussel med sin slagkraft, men Jedrzejczyk var overlegen teknisk og styrte kampen i fem runder ved å holde distansen og prikke inn slag og spark. Da hun jublet for poengseieren var riktignok en diger «Donald-kul» synlig i pannen til Jedrzejczyk – et resultat av Andrades fulltreffer i første runde.

Dommerne hadde uansett 50-45, 50–44 og 50–45 i favør Jedrzejczyk.

Veteranen Frankie Edgar rundjulte stortalentet Yair Rodriguez i to runder, før kampen ble stoppet mellom andre og tredje runde etter at sistnevntes venstreøye var fullstendig gjenklistret.

Og Demian Maia får nå mulighet til å kjempe om weltervekt-tittelen etter at han vant på poeng mot Jorge Marsvidal. Sjekk UFCs sider for alle resultatene.

