Meek vurderte å si nei til Mein-kampen: – Enorm risiko

TORONTO (VG) Emil Weber «Valhalla» Meek (28) ser på kanadiske Jordan Mein (27) som en så farlig motstander at han vurderte sterkt å takke nei da UFC-ledelsen tilbød ham match som første nordmann noensinne.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts. * Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu. * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder.

Natt til søndag norsk tid debuterer Meek i UFC - gigantorganisasjonen som er MMA-sportens svar på Champions League eller VM-sluttspillet i fotball. Han skal altså i buret mot en kanadier som går foran hjemmepublikum i Air Canada Center - til daglig hjemmebanen til ishockeygiganten Toronto Maple Leafs.

– Da navnet til Mein kom opp, så tenkte jeg «oh shit». Han er en veldig, veldig god fighter. Så tok jeg en prat med resten av teamet mitt, og vi vurderte om jeg burde ta kampen eller ikke. De mente at jeg kunne slå ham hvis jeg forbereder meg riktig, og da stoler jeg på de, sier Meek til VG.

Meek sjokkerte MMA-verden i mai da han knuste Palhares

– Det er en enorm risiko for meg, og jeg håper at folk hyller meg for at jeg tar kamper som dette. For det å tape den kampen her kan få store konsekvenser. Taper jeg to kamper i UFC, så kan det være slutten. Det er realiteten. Men hvis jeg vinner denne kampen, så når jeg nye høyder, legger 28-åringen til.

Meeks UFC-debut sendes direkte på Viaplay Fighting kl. 04.00 natt til søndag.

29 SEIRER OG TI TAP: Jordan Mein er Emil Weber Meeks motstander i Toronto i helgen. Her er han avbildet i 2013. Foto: Derek Leung , AFP

Han legger ikke skjul på at det var et alternativ å be om en annen motstander, for 27 år gamle Mein har 39 proffkamper på merittlisten og har møtt store navn som Thiago Alves, Matt Brown, Mike Pyle og Dan Miller. Det er over ti år siden han debuterte mot den jevngamle landsmannen Rory MacDonald, og tapte på rear naked choke mot slutten av første runde.

Til tross for den betydelige erfaringen og Meins ferdigheter som gjør ham til en god allroundfighter, så har Meek endret syn på utfordringen som venter.

– Nå tror jeg også at jeg kan slå ham. Det er ikke noen lette kamper i UFC uansett, og denne kampen vil utvikle gamet mitt mye, sier Meek og gliser fornøyd på hotellrommet i Toronto mens han gafler i seg spesialbestilt kyllingfilet med tilbehør som ikke skal skape vektproblemer.

Team på fire mann



Han har vært en uke i Canada for å forberede seg til kampen, og har med seg Frontline Academy-kollegene Mohsen Bahari og Kenneth Bergh i tillegg til Thomas Rønning Formo fra MMA Trondheim.

– I UFC er kulturen slik at man skal kunne gå kamp mot hvem som helst i divisjonen. Du kan få en som debuterer i UFC som kanskje er like bra som de som er blant topp ti, bare at de ikke har hatt muligheten til å vise seg frem. Mein har svakheter som alle andre, han har et etablert navn og «alle» vet hvem han er. Klarer Emil å gjøre det han har forberedt seg på, så er det hans kamp, sier Bahari.

– Det lukter jo litt at Emil skal fôres til det kanadiske publikum og blir hentet hit for å tape. I prosessen der vi har studert Mein og funnet alle hullene i gamet hans, og implementert enkle teknikker for å ta ham, så er jeg mer og mer trygg på at dette er en veldig god mulighet for Emil. Forberedelsene hans har vært perfekte, så det er ikke noe å skylde på hvis det ikke går, sier Formo.

HAR FORBEREDT SEG PÅ «GUTTEROMMET»: Emil Weber Meek har vært en uke i Toronto sammen med Kenneth Bergh (bak t.v.), Mohsen Bahari (t.h.) og Thomas Rønning Formo. Foto: Mattis Sandblad , VG

Meek er den femte norske fighteren i historien som går kamp i UFC, men definitivt den som har fått mest oppmerksomhet.

MÅLTE MUSKLER MED MMA-VETERAN: Emil Weber Meek måtte innse at Tim Kennedy (t.v.) har større lårmuskler da de slo av en prat i forbindelse med treningen onsdag kveld i Toronto. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Det er ganske spesielt at jeg får gå på hovedkortet (de fem siste kampene på stevnet, red. anm.) og jeg merker at interessen er stor hjemme i Norge, sier Meek som for alvor skaffet seg et navn også internasjonalt da han knocket ut den brasilianske stjernen Rousimar Palhares i Italia i mai.

Det var også inngangsbilletten til UFC-kontrakten. Debuten ble først utsatt fordi Meek måtte komme seg inn i dopingkontrollsystemet til UFC. Nå skal han omsider gå sin første kamp, og har litt over fem kilo å kutte før han er nede på 79-kilosgrensa i weltervekt fredag kveld.

– Jeg er i veldig god rute når det gjelder vekta, ja. Det blir som alltid en kamp på slutten, men ikke så ille som før møtet med Palhares

PS! Mein la opp noen måneder etter sin siste kamp i januar 2015. Han annonserte i september i år at han var klar for comeback. 27-åringen trenes av sin far Lee Mein som også er profesjonell MMA-fighter til tross for at han er 49 år gammel.