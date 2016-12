Meek vil møte UFCs yngstemann: – Vil gi masse oppmerksomhet

TORONTO (VG) Emil Weber «Valhalla» Meek (28) vil gjerne møte det amerikanske MMA-talentet Sage Northcutt (20) så fort som mulig. Det er ekspertene usikre på om er et godt valg.

– Jeg møter mer enn gjerne en fighter som Sage Norhcutt. Han har et stort navn og en personlighet som vil gi masse oppmerksomhet. Nå skal han i aksjon mot Mickey Gall til helgen, så får vi se hvordan det går, sa Meek til VG rett før han tok flyet hjem til Norge fra Toronto i går kveld.

GLAD DAGEN DERPÅ: En trøtt og litt forslått Emil Weber Meek var en meget fornøyd mann dagen etter seieren mot Jordan Mein. Her slapper han av med kjæresten Maren Stornes. Foto: Mattis Sandblad , VG

Det er foreløpig uklart når Meek kan gå kamp igjen, etter at han pådro seg ribbeinsbrudd i første runde da han vant mot kanadiske Jordan Mein i helgen.

– Hadde jeg fått en smell til på samme sted, så hadde jeg nok vært ferdig, slo Meek fast.

Northcutt er den yngste fighteren i UFC-systemet, men 20-åringne har holdt på med kampsport siden han var fire år gammel. Han har blant annet svart belte i karate, og debuterte i UFC på spektakulært vis ved å knocke ut Francisco Trevino i oktober i fjor. Han har tre seirer og ett tap u UFC.

– Northcutt er god. Han har noen av de samme attributtene som Emil, for de har begge rå styrke og er veldig atletiske. Mens Northcutt har en karatebakgrunn og har vist litt urovekkende grappling, er Meek mer boksing/muay thai. I tillegg har han, som vi så i helgen, god bryting. Den store forskjellen er at Northcutt allerede har gått fire kamper i UFC, sier MMA-revyens Andreas Roaldsnes til VG.

Han skjønner godt hvorfor Meek trekker frem Northcutt som en ønskemotstander.

– Hype, det er det Emil kan få. Han ser ut til å bli en yngling hos mediene, særlig MMA-mediene internasjonalt. Interessante matchinger, også karaktermessig, er den store driveren av interesse i MMA. Northcutt er en særdeles rar type, og folk følger med på ham. Dersom Meek får folk til å spekulere i slike matchinger, da har han UFC og publikum på kroken, mener Roaldsnes.

Publikum i Norge har han allerede fått på kroken, og Viaplay Fighting kunne i dag melde i en pressemelding at Meek satte ny UFC-rekord i antall streaminger. Viaplay går ikke ut med tall, men det skal ha vært en økning på over 20 prosent fra UFC 205 der det var tre tittelkamper - deriblant med superstjernen Conor McGregor som tok sitt andre tittelbelte.

Skeptisk Helwani



MMA-journalist Ariel Helwani blir ikke overrasket når han hører at Meek ønsker å møte Northcutt, men er usikker på om det er et lurt valg.

– Alle vil jo møte ham og CM Punk fordi de vet at det gir dem mye oppmerksomhet. Men sportslig mener jeg det er et steg tilbake for Meek. Han har vist at han hører til på et høyere nivå, sier Helwani til VG.

Weltevektklassen har for øyeblikket 99 aktive fightere i UFC, og Meek regnes av flere for å være helt i toppsjiktet etter helgens overbevisende debutseier mot Mein i Air Canada Centre i Toronto.

Etter at den kanadiske legenden Georges St-Pierre ga seg for tre år siden, så har det vært litt kaotisk i vektklassen for UFC-fighterne som må veie inn under 77 kilo. Kommer St-Pierre tilbake, så vil han trolig få en tittelkamp rimelig kjapt. Han var mester i over fem år og ga fra seg tittelen etter å ha forsvart den hele ni ganger.

Dersom Meek fortsetter fremgangen i MMA-buret vil han på et eller annet tidspunkt møte noen av de virkelig store UFC-stjernene, og slik er status helt i toppen av weltervektklassen nå:

Mester:

Tyron Woodley

34 år fra USA. 16 seirer – tre tap – én uavgjort.

Ble tittelholder i weltervekt da han vant på knockout mot Lawler i juli. Forsvarte beltet med uavgjort mot Thompson i New York 12. november.

Førsteutfordrer:

Stephen «Wonderboy» Thompson

MESTEREN OG FØRSTEUTFORDREREN: Tyron Woodley (t.h.) forsvarte beltet da det ble uavgjort mot Stephen Thompson på UFC 205 i New York for kort tid siden. Nå skal de snart møtes igjen. Foto: Adam Hunger , Reuters

33 år fra USA. 13 seirer – ett tap – en uavgjort

Får snart sjansen på nytt mot Woodley. Har bakgrunn fra karate og ikke minst kickboksing der han aldri har tapt en kamp. Har også 39 amatørkamper i MMA – bare ett tap.

3. Robbie «Ruthless» Lawler

34 år fra USA. 27 seirer – 11 tap – én «no contest»

Har en lang og tøff karriere bak seg, der det har blitt en del tap. Men fikk tidlig status som en kulthelt som «aldri gir seg». Ble til slutt mester i 2014, og forsvarte det to ganger.

4. Demian Maia

39 år fra Brasil. 24 seirer - seks tap.

Det er brasiliansk jiu-jitsu og grappling som er plattformen til Maias MMA-karriere. Der har han vunnet stort sett alt som er, og han har enorme ferdigheter på bakken. Tapte en tittelkamp i mellomvekt i 2010 mot legenden Anderson Silva, men har foreløpig ikke fått tittelsjansen i weltervekt. Begynner å bli en eldre herre.

5. Carlos «Natural Born Killer» Condit

32 år fra USA. 30 seirer – ti tap.

Har vært MMA-proff i over 14 år, og avslutter stort sett kampene før tiden. Har også en kulthelt-status, og tapte en tittelkamp i weltervekt (mot Lawler) hårfint så sent som i januar. Men med tap i fem av sine syv siste kamper ser ikke recordlisten så bra ut.

6. Donald «Cowboy» Cerrone

33 år fra USA. 32 seirer – syv tap – én «no contest».

En av de virkelig store personlighetene i UFC. Mye på grunn av sitt gjennomførte cowboy-image, men også fordi han er kjent for å møte hvem som helst på kort varsel. Har kjempet i flere vektklasser, men står nå med fire strake seirer i weltervekt og knuste Matt Brown i helgen.

PS! Den islandske profilen Gunnar Nelson, som trener fast sammen med Conor McGregor, er for øyeblikket rangert som nummer 12 i weltervektklassen. Se hele rankingen i UFC her.