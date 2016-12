Meek vant UFC-debuten i Toronto

TORONTO (VG) Emil Weber «Valhalla» Meek (28) vant på poeng mot Jordan Mein (27) foran 15.000 tilskuere i sin UFC-debut i Air Canada Centre i Toronto.

VG kommer med mer.

Alle de tre dommerne hadde 29-28 i favør Meek etter tre tøffe og jevne runder.

– Dette var en utrolig god debut! Meek viser at han kan henge med de beste i verden og vinner en vanskelig kamp på poeng på bortebane. Han kriger seg gjennom en skade han pådrar seg i første runde, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

Se Meeks debut i UFC i opptak på Viaplay Fighting - resten av stevnet sendes nå.

Forhåndsanalyse: Meek dobler innsatsen

Meek pådro seg en skade i den første runden, men lot seg ikke stoppe av det, og står nå med ni seirer og to tap så langt i proffkarrieren.

Slik var kampen:

3. runde:



Alt har foregått stående så langt. Meek er den mest offensive. Presser Mein mot burveggen. Etter halvannet minutt prøver Mein en nedtakning, men havner på ryggen med Meek over seg. Meek styrer nå. Halvveis ut i runden er det Meek som dominerer på topp. Nå må nok Mein snart prøve noe. Meek har trolig kontroll på dette. Buing fra salen som synes det skjer lite. Så shower Meek litt og reiser seg med Mein hengende på seg. Vinker til publikum. Kampen er over, og han har trolig vunnet dette! Dommerne avgjør.





2. runde:



Meek vinker i gang publikum og får umiddelbar respons. Det første minuttet foregår stående, og det er Meek som styrer og treffer før han tar ned Mein. Nå foregår kampen på bakken og Meek kontrollerer i "mount" - altså på toppen. Meek er i mount i de fire siste minuttene, men får ikke utrettet all verden. Har nesten Mein i et kvelegrep, men kanadieren kommer seg løs - til jubel fra hjemmepublikum. Meek fullfører runden på topp, og vinner denne klart.



1. runde:



* Mein får Meek ned, men nordmannen er raskt oppe igjen. Et par lave spark av Meek, men så må han ned igjen. Så kommer de se gopp og Meek treffer godt med et par slag. Det går flere stønn gjennom publikum. Svært spennende og intenst. Så treffer Mein bra med et par høyrelsag. Meek må ned igjen, men kommer seg bort til burveggen og brukbar kontroll. Herlig kamp dette og Meek treffer godt igjen før han prøver et akrobatisk spark som Mein kommer seg unna - jubel fra salen til begge fighterne. Mein får kanskje denne runden av dommerne, men veldig jevnt og spennende!