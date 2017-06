Meek tilbake etter lyskeskaden – håper på kamp til høsten

Emil Weber Meek (28) gjennomførte sin første MMA-trening i går etter at en alvorlig lyskeskade satte ham på sidelinjen i UFC Stockholm forrige måned.

– Jeg gikk den første MMA-runden på trening i dag, det føltes helt okay, sier Meek til VG.

Han var helt knust da det planlagte møtet med Nordine Taleb i Globen måtte avlyses fordi en stygg lyskestrekk satte ham ut av spill.

– Det var for jævlig å måtte trekke seg, sa Meek til VG i mai.

Taleb møtte istedenfor svenske Oliver Enkamp, mens Meek var med som tilskuer og støttespiller for Frontline Academy-kollega Jack Hermansson.

Sistnevnte vant for øvrig på overlegent vis, og er allerede satt opp til ny kamp mot Bradley Scott i Mexico City 5. august. Og rundt de tider kan også Meek være klar for kamp igjen.

– Nå blir det gradvis opptrapping fremover. Det er viktig at det ikke går for fort frem. Går treningen og rehabiliteringen som den skal, så regner jeg med at jeg kan gi grønt lys til UFC for å fighte i høst, sier 28-åringen.

Interessen rundt den norske MMA-fighteren eksploderte i forbindelse med at han debuterte i UFC ved å slå kanadiske Jordan Mein i Toronto i desember i fjor. Da pådro han seg samtidig ribbeinsbrudd, og flere skader har sørget for at det har tatt tid å komme tilbake.

PS! I tillegg til stevnet i Mexico i august, så har UFC satt opp stevner i Rotterdam 2. september, og i Edmonton, Canada, en uke senere.