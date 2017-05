Emil Weber Meek (28) har pådratt seg en skade, og må avlyse kampen mot Nordine Taleb i Stockholm 28. mai.

Den norske UFC-fighteren, som etter planen skulle i buret mot Nordine Taleb på UFC-stevnet i den svenske hovedstaden, pådro seg en skade for noen dager siden. Det gjør at han må avlyse kampen.

– Det er en stygg lyskestrekk som har gjort det umulig for meg å trene, sier Meek til VG sent torsdag kveld.

– Det var for jævlig å måtte trekke seg. Det kjipeste er alle som har kjøpt biletter for å heie på meg. Det er det værste av alt! Jeg har sagt det gang på gang at jeg elsker å få med meg hjemme-support, det betyr så mye. Dette var på mange måter gullsjansen min til å få norske vikinger med på match, sier han skuffet.

Den svenske nettsiden Kimura melder at Oliver Enkamp erstatter Meek på UFC-stevnet i Globen i Stockholm.

– Matchmakerne i UFC har ikke tradisjon for å være særlig glade for skader tett opp mot kamper. Om det skader Meeks relasjon til UFC er usikkert, men det er avhengig av hvilket samarbeidsklima de allerede har etablert, sier MMA-revyens redaktør Andreas Roaldsnes til VG.

Det samarbeidsklimaet startet med at Meek måtte trekke seg fra en kamp da UFC dro til Hamburg i september i fjor på grunn av usikkerhet rundt dopingregelverket til UFCs samarbeidspartner USADA.

Meek avviser at han har fått noen negative signaler fra UFC-ledelsen som følge av at han må trekke seg.

– Nei, de er bare opptatt av at jeg skal bli frisk så fort som mulig. Jeg har fortsatt tre kamper igjen på kontrakten, jeg skal fortsatt blir best i verden og rive med meg et belte hjem til Norge – jeg er langt fra ferdig, sier weltervekteren.

Problemene har hopet seg litt opp for Meek etter UFC-debuten i Toronto i desember. Etter kampen mot Jordan Mein pådro Meek seg ribbeinsbrudd. Da fikk han karantene av UFC-ledelsen, som har strenge medisinske regler før, under og etter kampene.

Drøye to måneder senere, da han var i England, måtte han på sykehuset for å sy etter at han fikk et ublidt møte med en bokseautomat.

– Skader stevnet



Til tross for Meeks skade går UFC-stevnet i Globen i Stockholm som planlagt.

– Dette skader selvsagt UFC Stockholm. UFC er nå veldig avhengige av Alexander Gustafsson og hans toppkamp mot Glover Teixeira. Toppkampen er også den eneste kampen med virkelig gjenkjennbare navn utenfor UFC-fansen, men så lenge den står tror jeg kortet tåler mye, sier Roaldsnes.

Jack Hermansson, svensken som bor i Norge og trener sammen med Meek på Frontline Academy i Oslo, skal også gå kamp på det samme stevnet. Han møter Alex Nicholson. Amerikaneren har tre UFC-kamper på samvittigheten – to tap og en seier.

– Jeg skal til Sverige for å heie på Jack og de nordiske fighterne. Da skal jeg også si unnskyld til alle som kom for å heie på meg, sier Meek.