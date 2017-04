Meek klar for UFC Stockholm – møter franskmann

Nordine Taleb (35) blir Emil Weber Meeks (28) neste motstander i MMA-buret. De skal fighte foran 15.000 tilskuere på UFC-stevnet i Globen 28. mai.

Meek, som i går gjorde seg bemerket da han ved et uhell «choket» Erik Follestad slik at han besvimte direkte på TV 2, skal omsider gå kamp igjen.

– Jeg er utrolig stolt og glad over å kunne gi alle norske MMA-fans mulighet til å være til stede når jeg gjør mitt definitive gjennombrudd i UFC. Jeg tror og håper mange tusen nordmenn vil komme til Stockholm og støtte meg og se meg kjempe for livet og for alt jeg har drømt om og trent for siden jeg var ungdom. Det blir en episk dag for meg og for norsk idrett, sier Meek i en pressemelding.

Begge fighterne har signert kontrakten som binder dem til stevnet «UFC Fight Night» i den svenske hovedstaden om halvannen måned.

Meek vant UFC-debuten mot kanadiske Jordan Mein i desember, og nå skal han omsider få prøve seg i hjemlige trakter. Han har ønsket et toppnavn som neste utfordring, men ender nå opp med en litt mindre profilert motstander.

Knocket ut Silva



Det betyr ikke at oppgaven blir enkel for den norske weltervekteren. 35 år gamle Taleb har fransk pass, men trener til daglig i Canada og står med 12 seirer på sine 16 kamper.

Han vant på knockout mot Eric Silva i Las Vegas for et drøyt år siden, men tapte sin siste kamp mot Santiago Ponzinibbio på poeng i februar. Han har gått fem kamper i UFC, vunnet tre av dem.

Også Jack Hermansson, svensken som bor i Norge og trener sammen med Meek på Frontline Academy i Oslo, går kamp i Stockholm 28. mai. Han møter Alex Nicholson. Den svenske stjernen Alexander Gustafsson går hovedkampen mot brasilianske Glover Teixeira.

Stevnet vil bli sendt direkte på Viaplay Fighting