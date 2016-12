Meek kastet skjorta og stjal showet på UFC-pressekonferanse

TORONTO (VG) Emil Weber Meek (28) lot ikke sjansen gå fra seg da han hadde kameraer og fotolinser rettet mot seg. Den norske vikingen kastet skjorta og fikk fram latteren i salen og hos motstander Jordan Mein (27).

Emil Weber «Valhalla» Meek Emil Weber Meek * Født 20. august 1988. * Debuterte som MMA-proff i mars 2011. * Har vunnet åtte kamper og tapt to. Har også én uavgjort kamp, og én «no contest». * Signerte for UFC etter å ha slått den brasilianske veteranen Rousimar Palhares på knockout etter 45 sekunder i organisasjonen Venator i mai.

– Man kan ikke ta seg selv så veldig høytidelig. Jeg er for å ha det morsomt, og for å by på meg selv. Det ser ut til at folk setter pris på det, sier Meek fornøyd til VG etter å ha gjennomført en såkalt «staredown» med kanadiske Mein.

Det pleier å være en ganske alvorlig seanse der fighterne forsøker å psyke ut hverandre, men Meek bare gliste og hilste på Mein før han kastet skjorta og flekset sin veltrente kropp. Den er for øvrig i god rute til å komme seg under weltervektgrensa på 77 kilo før fredagens innveiing.

Meek har tatt med seg vikingøksa si til Canada, men den fikk han ikke lov til å ta med seg inn på pressekonferanserommet.

– Jeg synes det er helt topp med oppmerksomheten og opplegget inn mot kampene, og nå er jeg så klar som jeg kan få blitt. Dette gleder jeg meg virkelig til, sier Meek som virker rolig og behersket før kampen som blir sett av millioner verden over.

Rutinert motstander



– Jeg synes han er en veldig morsom karakter. Jeg elsker viking-imaget hans, og ler av mye av det han legger ut på Instagram og i sosiale medier, sier Mein til VG om sin kommende motstander.

Han er som en MMA-veteran å regne etter 39 proffkamper, og nå er han tilbake i buret etter en pause på nesten to år.

– Jeg ser veldig frem til å møte Meek. Det er en god og tøff kamp. Måten han knocket ut Rousimar Palhares på i sin seneste kamp var meget imponerende, men jeg mener jo at jeg har det som skal til for å slå ham. Det blir en god test, og jeg håper jeg drar nytte av rutinen min, sier Mein.

UFC-president Dana White dukket opp på scenen like før Meek og Mein hilste på hverandre, og den mektige herren liker meget godt det han har sett av Meek.

HAR TROEN PÅ MEEK: Ariel Helwani intervjuer Emil Weber Meek før debuten i UFC. Den anerkjente MMA-journalisten har store forventninger til nordmannen. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Han har et vinnende vesen og en personlighet som passer veldig godt inn i UFC. Men når alt kommer til alt, så handler det om å vinne kampene sine. Så får vi se hva han leverer i buret på lørdag, sier White til VG.

MMA-journalist Ariel Helwani var også til stede på pressetreffet og intervjuet Meek før debutkampen. Han har over 450.000 følgere på Twitter og er en stor personlighet blant MMA-fansen over hele verden.

– Kampen mellom Meek og Mein er den jeg kanskje ser aller mest frem til. Meek har denne fantastiske personligheten og energien som blir så godt lagt merke til. Han ser bra ut, er morsom og byr på seg selv. Og så har han mange norske fans i ryggen. Det presset merket jeg tidlig, og den eneste fighteren jeg har opplevd det samme nasjonale presset rundt før en UFC-debut er Conor McGregor, sier Helwani til VG.

Irske McGregor har tatt MMA-sporten med storm og skapt enorm interesse rundt kampene sine – senest da han ble mester i lettvekt i New York i november.

– Emil har litt å strekke seg etter dersom han skal bli like stor som McGregor, jeg tror det blir vanskelig, sier Helwani og smiler lurt før han legger til:

– Men det er en god start hvis han vinner mot Mein som er en virkelig stor utfordring for ham.