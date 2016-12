Meek kan bli borte i to måneder etter brudd - fikk «trøst» av kjæresten

TORONTO (VG) Emil Weber «Vallhalla» Meek (28) trodde først han hadde pådratt seg muskelbrist i UFC-debuten mot Jordan Mein (27), men det viste seg å være ribbeinsbrudd.

– Jeg kjenner at det er brukket her, sier Meek og trykker forsiktig på høyresiden av brystkassen mens han skjærer grimaser.

tb91ccb1.jpg - SOLID BLÅVEIS TIL JUL: Emil Weber Meek gleder seg til å komme hjem til mamma Anne Meek og familien i Sandnessjøen der han skal feire jul. Foto: Mattis Sandblad , VG

Han er lykkelig, men samtidig en smule forslått, og slapper av i fanget til kjæresten Maren Stornes i en sofa i lobbyen på hotellet i Toronto. Riktignok var motstander Jordan Mein favoritt til å vinne hos de fleste, men Meek var også en presset mann før kampen. Etter tre tøffe runder kunne han jubler for seiren i UFC-debuten.

– Jeg tror ikke Emil forstår hvor ille det er å sitte ringside å se kampene hans. Det var fryktelig spennende, og de tre siste minuttene var ille, beskriver Stornes.

Hun hjelper den noe reduserte kjæresten opp av sofaen, og paret skal nyte noen rolige dager. Det tar på å være utøver i MMA-sportens Champions League der Meek nå for alvor er i ferd med å etablere seg som en profil.

Hovedpersonen selv var underveis i kampen mest nervøs for at ribbeinsskaden han pådro seg i første runde skulle bli verre.

– Hadde jeg fått en smell til på samme sted, så hadde jeg nok vært ferdig, sier Meek.

30 dagers karantene



Da han analyserte kampen på TV sammen med støtteapparatet Thomas Rønning Formo, Mohsen Bahari og Kenneth Bergh i natt, så koste han seg tross smertene.

– Det var deilig å se det igjen. Jeg synes det var en veldig bra kamp, selv om jeg ikke fikk gitt så mye som jeg gjerne ville på grunn av smertene, beskriver Meek.

Nå har han fått karantene på 30 dager av UFC-ledelsen som har strenge medisinske regler før, under og etter kampene. Det betyr i praksis at Meek ikke får drive sparringstrening i den perioden. Da passer det for så vidt greit at det snart er jul.

– Nå er det såpass vondt at jeg burde ha bedt om 60 dager, spøker Meek samtidig som han antyder at det faktisk kan ta et par måneder før han er fullt restituert etter ribbeinsbruddet.

Takket fansen



Han orket ikke å feste noe særlig etter kampen, men var veldig opptatt av å treffe alle de norske tilskuerne i «Valhalla Army» som hadde tatt veien til Toronto.

– Den støtten de ga meg sørget for at jeg kunne gi litt ekstra i den siste runden, og det trengte jeg. Det at det kommer 30-40 stykker «Valhalla Army» som heier på meg her er fantastisk, men tenk hvor mange som hadde tatt turen hvis det hadde vært i Danmark.

Det var totalt 18.057 tilskuere på plass i Air Canada Centre i Toronto, og Meek fikk en høy stjerne blant mange av dem til tross for at han slo «hjemmefavoritten» Mein.

ENORM GLEDE: Emil Weber Meek jubler etter å ha blitt den andre nordmannen som har vunnet en kamp i UFC. Simeon Thoresen var den første i 2012, men tapte sine to neste kamper. Foto: Mattis/vg Sandblad , VG

Nå håper 28-åringen at hans neste kamp blir i Europa på vårparten.

– Hvem vil du helst møte nå?

– Jeg kunne godt tenke meg å gå kamp mot Sage Northcutt hvis han vinner mot Mickey Gall neste helg. Eller så tar jeg gjerne en kamp mot CM Punk også. Jeg har lyst til å møte noen store navn som gir meg enda mer oppmerksomhet, sier Meek.

Meek ble omtrent 220.000 kroner rikere på kveldens kamp. Rundt halvparten av pengene var bonus for seieren han fikk etter at alle de tre dommerne hadde 29-28 i hans favør.

PS! Hovedkampen på UFC 206-stevnet ble vunnet av Max Holloway som vant på knockout mot Anthony Pettis. Dermed får han trolig tittelsjansen i fjærvekt mot Jose Aldo. Se opptak av stevnet på Viaplay Fighting, og sjekk resultatene fra stevnet på UFCs sider.