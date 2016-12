Meek avslører taktikken: - Kommer til å legge et enormt press på ham

TORONTO (VG) Emil Weber «Valhalla» Meek (28) har ingen planer om å overraske Jordan Mein (27) med en ny taktikk. Det blir som vanlig «all in» fra første sekund.

Emil Weber «Valhalla» Meek Emil Weber Meek * Født 20. august 1988. * Debuterte som MMA-proff i mars 2011. * Har vunnet åtte kamper og tapt to. Har også én uavgjort kamp, og én «no contest». * Signerte for UFC etter å ha slått den brasilianske veteranen Rousimar Palhares på knockout etter 45 sekunder i organisasjonen Venator i mai.

– Drømmescenariet er å slå ham ut tidlig. En rask knockoutseier er alltid bra, og det er det jeg er best på. Jeg kommer til å legge et enormt press på ham, forsøke å rive ham ned i bakken, sier Meek til VG før han debuterer i UFC natt til søndag.

Meek er da også fullstendig klar over at kveldens knockout og stevnets beste kamp blir belønnet med 50.000 dollar i bonus. 420.000 ekstra kroner i kassa kommer godt med.

Men da må Meek levere varene mot Mein som er ett år yngre, men kanadieren går sin 40. profesjonelle MMA-kamp. Han har 29 seirer så langt, og med hjemmefansen i ryggen er han av de fleste regnet som ganske klar favoritt mot Meek. Uten at det bekymrer Meek, som knuste Rousimar Palhares i mai – brasilianeren var en enda større favoritt.

– Det skal bli en skikkelig dogfight, og det er det jeg er best til. Jeg er tøff, rask, fysisk og slår hardt. Jeg har en fantastisk kondisjon, og skal rive ham ned i det skitne vikinggamet mitt, lover Meek.

– Så det er ingen hemmelighet at du kommer til å gå hardt ut fra start?

– Jeg går alltid hardt ut. Hardt og smart, håper jeg, sier Meek med et glis.

NOEN TIMER IGJEN: Jordan Mein (t.v.) og Emil Weber Meek klarte vekta uten store problemer, og møtes snart i UFC-buret. UFC-president Dana White skimtes i bakgrunnen på scenen i Toronto fredag kveld. Foto: Mattis Sandblad , VG

Får vist seg frem



Det er ventet 15-16.000 tilskuere i Air Canada Centre, og det er ganske så unikt at en debutant slipper til på det såkalte hovedkortet – de siste kampene som vises på «pay-per-view»-sendingen. Det betyr ekstra oppmerksomhet, og et stort utstillingsvindu med mange millioner TV-seere verden over.

– Jeg ble veldig fornøyd da jeg skjønte at kampen min kom på hovedkortet, og det gir meg muligheten til å vise meg skikkelig frem, sier Meek som allerede har fått en høy stjerne blant MMA-fansen og internasjonale journalister som liker personligheten og underholdningsverdien til nordmannen med viking-imaget.

– Det er jo noe som har slått an hjemme i Norge, så det er jo ikke noen grunn til at det ikke skulle slå an internasjonalt også. Det er veldig kult at folk liker vikingpakka mi, sier Meek.

Men i går ble det altså klart at kommisjonen som lager reglene i Ontario, Canada ikke godtar det lange skjegget til Meek. Han må faktisk barbere seg før han kan entre buret. Sent fredag kveld viste Meek flere klipp på Snapchat der mye av skjegget ble stusset bort, og lørdag formiddag forsvinner trolig mer.

– Jeg synes det er en merkelig regel, og jeg forstår ikke hvorfor han ikke kunne beholde skjegget eller få gå inn mot buret med øksa si. Ting som er med på å styrke personligheter og skape identitet burde vært lov, sier MMA-journalisten Ariel Helwani som har store forventninger til Meeks debut.

– Han er virkelig en av de fighterne det skal bli spennende å se i aksjon. Han har alt som skal til for å bli en stor stjerne, og med den personligheten kan han nå veldig langt, sier Helwani som ikke vil si noe om hvem han tror vinner kampen.

– Jeg har lært meg til å ikke si noe om hvordan jeg tror utfallet blir. Fightere er følsomme folk, og jeg ønsker ikke å komme på kant med hverken Mein eller Meek, sier Helwani og smiler lurt.

