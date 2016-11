McGregor-show både før, under og etter kampen - nå er han historisk

Conor McGregor (28) ydmyket Eddie Alvarez (32) i Madison Square Garden, og sikret seg tittelbelte nummer to i UFC - som den første i historien. Etter knockoutseieren mot Alvarez var det klart for verbalt show fra superstjernen.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts. * Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu. * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder.

– Hvor i helsikke er mitt andre belte?!!! Dette er beltet jeg har fra før - gå backstage og finn det andre beltet mitt, brølte McGregor da han ble intervjuet av Joe Rogan med sitt gamle belte rundt livet.

Han er fjærvektmester fra før etter å ha knust Jose Aldo med den berømte knockouten på 13 sekunder. Etter to kamper mot Nate Diaz i weltervekt, som ikke var om titler, var han altså klar for et nytt titteloppgjør. Det ble seier nummer 21 i proffkarrieren for 28-åringen.

– De holder ikke mitt nivå. Eddie er en solid fyr og en kriger, men han burde ikke vært her inne med meg.

Til slutt kom UFC-president Dana White løpende med det andre beltet som en lydig hund, og da hylte McGregor av glede når han fikk se seg selv på TV-skjermen.

– Ooooohhhh - det ser bra ut! utbrøt den irske superstjernen.

Han er tidenes aller største MMA-stjerne, og har løftet kampsporten til nye høyder. Så var det da også enorm stemning i Madison Square Garden. McGregor er altså den første i historien til å ha to tittelbelter i UFC samtidig. Han hadde det samme i Cage Warriors for noen år siden, men UFC er den aller, aller største organisasjonen.

Slått ned tre ganger i første runde



Han leverte stor underholdning i selve kampen også. Da det gjensto to minutter av andre runde kontret McGregor i kjent stil, og traff Alvarez med fire slag som sendte amerikaneren i kanvasen.

Han traff én gang til mens Alvarez lå nede, og dommeren stoppet kampen.

LEKESTUE: Conor McGregor sto på et tidspunkt med hendene på ryggen foran Eddie Alvarez. Her har også iren full kontroll, mens Alvarez prøver seg på et sjeldent fremstøt. Foto: Adam Hunger , Reuters

McGregor dominerte fullstendig fra starten av den historiske kampen i New Yorks storstue.

– Det er helt utrolig. Det var nesten skummelt hvor lite Alvarez kunne stille opp med. Det var nesten slik at da den aller første kontringskroken kom, så var han helt satt ut av sitt eget spill. Alvarez er kjent som en press-fighter som alltid er i fjeset til motstanderen. Det så vi ingenting av, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

ÉN MANN - TO BELTER: Conor McGregor poserer fornøyd foran elleville irske supportere i New York. Foto: Adam Hunger , Reuters

Tre ganger i første runde traff han Alvarez med sine berømte venstreslag. Og tre ganger måtte den forsvarende lettvektmesteren ned i kanvasen. Men han kom seg opp igjen og fullførte runden. Det var uansett svært lite han slapp til med, og bryteferdighetene fikk han ikke brukt i det hele tatt.

McGregor hadde full kontroll, og styrte kampen som han ville.

– McGregor knocket nettopp ut lettvektmesteren Alvarez. Det er ingen tvil om at McGregor er en spesiell fighter. Alvarez har nettopp slått de siste to tidligere lettvektmesterne i UFC, Rafael dos Anjos og Anthony Pettis, samt den siste lettvektmesteren i Strikeforce Gilbert Melendez. Før det var Alvarez lettvektmester i Bellator. Det er ingen tilfeldighet at McGregor nå er mester i to vektklasser, mener Roaldsnes.

Jędrzejczyk og Woodley forsvarte titlene



– Bør han nå gå for weltervekttittelen også?

– Ja, hvorfor ikke? Rammen til McGregor er veldig stor, og selv om han vil være mindre enn de aller fleste i den divisjonen, så handler alt om hvem som har tittelen og hvordan stilene matcher. Etter å ha sett hvordan Stephen «Wonderboy» Thompson slangetemmet mesteren Tyron Woodley, så kan jeg være med på tanken. Det handler i større grad om hvordan stilene matcher enn vekten.

På det samme stevnet i natt forsvarte nemlig Woodley weltervekttittelen i en dramatisk kamp mot Thompson. Det svært tette og spennende oppgjøret endte uavgjort. To av dommerne hadde 47-47, mens den siste hadde 48-47 i favør Woodley. Med uavgjort beholder han tittelen.

FORTSATT MESTER: Joanna Jedrzejczyk (t.v.) forsvarte beltet i stråvekt mot Karolina Kowalkiewicz. Foto: Julio Cortez , AP

– McGregor satte høyst trolig ny rekord for antall solgte «pay-per-view» i natt. Da slår han bare sine egene rekorder. Han er UFCs best betalte utøver, og største stjerne og mester i to vektklasser. Jeg tror han vil ha mye å si for hva som skjer videre, for å si det mildt. Dette er en mann som vil dytte grenser og sette rekorder, så hvem vet hva han vil gå for, sier Roaldsnes.

På stevnets tredje tittelkamp vant polske Joanna Jędrzejczyk mot sin landskvinne Karolina Kowalkiewicz. Jędrzejczyk dominerte stort helt til Kowalkiewicz rystet henne voldsomt i den fjerde runden.

Det holdt likevel til en solid poengseier. Se alle resultatene på UFCs sider.