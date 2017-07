Jones tok tilbake UFC-tittelen etter knockout-seier

Jon Jones (30) avgjorde tittelkampen i lett tungvekt mot Daniel Cormer (38) i tredje runde, og fikk dermed tilbake tittelbeltet han ble fratatt i 2015.

– Dette er utrolig og surrealistisk. Tusen takk, folkens! All kjærligheten og all støtten. Jeg vet at det ikke har vært enkelt å støtte meg, men jeg har de mest lojale fansene som finnes. Alle haterne, jeg elsker dere også, for dere hjalp meg med å motivere meg, sa Jones da han ble intervjuet av UFC-kommentator Joe Rogan oppe i buret.

Jones gikk ned i knestående da president Dana White hadde festet tittelbeltet rundt livet hans, og ble sittende med hendene foran ansiktet noen sekunder. Da hadde han nettopp klinket ut Cormier etter to tette og intense runder.

To minutter og 39 sekunder ut i tredje runde traff Jones med et høyt spark som rystet Cormier kraftig, og mesteren var ikke i stand til å holde seg på bena. Han ble til slutt liggende inntil burveggen mens Jones lesset på med slag og albuer. I seneste laget gikk dommer John McCarthy inn og stoppet det hele.

– Vi visste at han har en tendens til slippe hodet sitt ned mot venstre, og jeg ventet på at han skulle gjøre det før eller siden. Så traff jeg han med sparket, og det gjorde jobben, oppsummerte Jones.

TRAFF PERFEKT: Her klinker Jon Jones til med sparket som til slutt avgjør kampen. Foto: Viaplay Fighting

– Jeg vil takke Daniel Cormier for å være min største rival, og motivator. Han har absolutt ingen grunn til å henge med hodet. Han har vært en forbilledlig mester, en forbilledlig ektemann, far, lagkamerat og leder. Jeg ønsker å bli mye mer slik, for han er et fantastisk menneske, sa Jones for å hylle Cormier som samtidig strigråt mens han fikk trøst av trenerne sine.

– Jeg syntes kampen gikk fint, og vet egentlig ikke hva som skjedde. Jeg fikk et spark i hodet, og er så skuffet nå. Hvis man vinner begge kampene, så er det ikke noe rivalisering, sa en sønderknust Cormier.

Han tapte på poeng mot Jones i 2015. Ved flere anledninger skulle de møtes i returoppgjør, men Jones rusproblemer og dårlige oppførsel utenfor buret satte flere stoppere for det. Cormier kapret tittelen Jones ble fratatt, og har slått alle som har stått i hans vei. Bare Jones manglet på lista, men Cormier maktet ikke å få sin etterlengtede revansj.

– Jon Jones er tilbake på topp, og så ut som om han aldri har vært borte. Han så like avslappet ut på vei inn i buret som hver eneste en av tittelkampene før denne, som om han aldri har vært på sidelinjen på grunn av trøbbel i privatlivet sitt. Det er en utrolig comeback-historie vi ser, og denne gangen var Jones til og med ydmyk i seiersøyeblikket og hedret Cormier, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG og legger til:

– Verdens beste MMA-utøver er tilbake! Han har vært sårt savnet.

Jones kalte for øvrig ut Brock Lesnar etter nattens seier.

– Hvis du vil vite hvordan det føles å få juling av en som veier 40 pounds mindre enn deg – møt meg i buret, sa Jones.

Men Roaldsnes tror nå at det blir svenske Alexander Gustafsson som får prøve seg mot Jones i neste kamp.

– Gustafsson imponerte med knockout mot Glover Teixeira nylig, og er den ideelle motstanderen akkurat nå, mener Roaldsnes.

PS! Tyron Woodley forsvarte tittelen i weltervektklassen da han vant klart på poeng mot brasilianske Demian Maia i en ikke spesielt spennende kamp der Woodley nøytraliserte Maias jiu jitsu-ferdigheter. Cris Cyborg vant på teknisk knockout i tredje runde mot Tonya Evinger, og sikret seg det ledige beltet i kvinnenes fjærvektklasse.