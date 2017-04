Hamlet Nielsen imponerte i proffdebuten: – En kjempekamp

Marthin Hamlet Nielsen (24) proffdebuterte i MMA-buret i kveld, og svenske Zvonimir Kralj (24) ble slått på teknisk knockout i første runde.

– Det var en skikkelig flott debut av Martin Hamlet Nielsen. Han gjør en kjempekamp, og får en MMA-debut som utspiller seg i alle av aspektene ved en god kamp. Han er definitivt en eksplosiv og underholdende norsk fighter å følge. Det er ganske spesielt å debutere etter bare ni måneder med MMA-trening, sier MMA-Revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

Hamlet Nielsen har tatt sporten med storm etter at han konverterte fra bryting sist sommer. Målet var å komme seg til Rio-OL i bryting, men da det ikke gikk tok 24-åringen steget og begynte å trene MMA på Frontline Academy i Oslo. Etter å ha debutert med knockoutseier på et amatørstevne i fjor, så var det klart for proffdebuten i kveld.

Det ble avgjort i en fartsfylt første runde. Nielsen fikk vist sine bryteferdigheter, men også at han har slagstyrke. Motstander Kralj traff godt med et par spark til hodet, og Hamlet Nielsen virket rystet sekunder før han senket motstanderen med et knallhardt høyreslag da det gjensto et drøyt minutt av runden.

– Det var sinnssykt trykk, og en herlig opplevelse, sier seierherren til VG.

– Jeg fikk masse erfaring og en pekepinn på hva jeg må jobbe videre mer. Jeg fikk også boostet selvtilliten, legger han til.

– Ble du rystet av sparkene hans?

– Jeg merket sparkene hans, men det var jeg forberedt på. Jeg ble ikke veldig rystet, nei.

Nå skal det norske MMA-håpet ha seg en treningspause på et par uker, men han regner med å gå kamp igjen i juli. Trolig blir det også en treningsperiode hos anerkjente Blackzilians i Florida.

– Jeg har vært inne i en boble litt lenge nå, så nå skal jeg nyte litt tid sammen med kona, familien og venner, sier en fornøyd proffdebutant.

Hytten tok farvel med tap



På det samme stevnet i Stockholm takket en norsk legende for seg. 44 år gamle Thomas Hytten satte karrierepunktum på solid vis – selv om det ble poengtap mot Fernando Flores etter tre jevne runder.

– Det var en ganske spesiell kamp å se og helt utrolig å se at Hytten i sin avskjedskamp kunne gi den unge Fernando Flores en så tett match. Hytten så ut til å bli rystet ved noen anledninger i kampen, men hadde samtidig mye suksess med venstrekroken og den litt uortodokse soutpaw-stilen sin. Han fikk en verdig slutt, sier Roaldsnes.

Hytten startet sin amatørkarriere i 1998, og har vært proff siden 2003. De siste årene har han slitt mye med skader og sykdom, og tapte sine fire siste proffkamper.

– Det er selvfølgelig vemodig å tape den siste kampen, jeg skulle så gjerne ha vunnet den. Helsen mi er tilbake, men hurtigheten min er borte – og kanskje den siste «edgen», så det føles riktig å gi seg, sier Hytten til Viaplay.

Han står uansett igjen som en av profilene som var med på å gjøre MMA-sporten populær i Norge.

– Kampen gikk ikke Hyttens vei, men selve utfallet virket litt som en fotnote ved kampens slutt. Hytten ble hyllet i etterkant i buret for det han har betydd for MMA-miljøet siden lenge før sporten i det hele tatt var kjent her til lands. Nå blir det spennende å følge med på fighterne han trener opp på Oslo Fight Center, sier Roaldsnes.

