Hamlet Nielsen fryktet MMA-debuten skulle ryke - fikk tittelkamp

Etter at fire motstandere trakk seg på rekke og rad fryktet den tidligere landslagsbryteren Marthin Hamlet Nielsen (24) at helgens MMA-debut skulle gå i vasken.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts. * Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu. * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder.

– Det er fire stykker som har trukket seg av ulike årsaker. Jeg tror nok det handler om at de har gjort litt research og styrer unna meg fordi jeg har såpass solid bakgrunn fra bryting, sier Hamlet Nielsen om situasjonen.

Men så fikk han altså tittelkamp i amatørforbundet «Battle Arena», og er på plass i Birmingham for å gjøre de siste forberedelsene.

UFC i helgen: McGregor-show før, under og etter kampen

«Norges største brytetalent»



Det er store forventninger til 24-åringen som har blitt betegnet som Norges største brytetalent, og som er den første utøveren som går rett fra Olympiatoppen til MMA. Etter at han ikke lykkes med å komme seg til OL i Rio har han satset for fullt på kampsporten som har norske profiler som Emil Weber Meek, Kenneth Bergh og Håkon Foss.

Marthin Hamlet Nielsen Født: 17. januar 1992. Høyde: 187 cm. Vekt: 104 kg. Kampvekt: 93 kg (lett tungvekt). Meritter som bryter: 5. plass i senior-EM 2011, bronse i junior-VM i 2012, bronse senior-EM 2014 og 2015, 8. plass i VM senior i 2015 og syv ganger norsk mester senior. Satser nå for fullt på MMA.

– Nå som jeg endelig skal debutere, så handler det om å få en seier. Jeg merker at det er veldig store forventninger til meg, så noe annet enn seier er ikke godt nok. Jeg har sett tittelbeltet, og det var overraskende stort, sier Hamlet Nielsen fornøyd.

Tidenes norske brytetalent satser på MMA

Han skal møte polske Tomasz Ponder som står med fire seirer og null tap i sin MMA-karriere. Det er altså snakk om amatørkamper. Forskjellen fra proff er at det er litt tykkere hansker, og at det ikke er lov med albuer eller knær mot hodet.

– Bortsett fra det er alt likt, og dette blir en fin test for å finne ut hvor jeg står. Jeg satser på at det blir proffdebut i mars neste år, sier Hamlet Nielsen som har skrevet kontrakt med Authentic Management og skal følges opp av MMA-teamet Blackzilians som har base i Florida. Han kommer til å trene en del der, i tillegg til at han trener mye på Frontline Academy i Oslo.

MMA studio: Norsk program på Youtube med aktuelle gjester - denne uken Emil Weber Meek

SOLIDE TRENINGSPARTNERE: Kenneth Bergh (t.v.) Emil Weber Meek og Marthin Hamlet Nielsen trener mye sammen i Oslo. Foto: Per Opsahl , VG

Debuten er altså i regi av «Battle Arena», det største amatørforbundet i England som arrangerer stevnet på Edgbaston Stadium i Birmingham. Hamlet Nielsen skal egentlig konkurrere i lett tungvekt (under 93 kilo), men for å få en motstander måtte han opp i tungvekt mot Ponder.

– Vi har avtalt 102 kilo, så det passer meg fint. Jeg veier rundt 100 kilo nå, og da jeg drev med bryting gikk jeg mange Bundesliga-kamper i 130-kilosklassen. Det skremmer meg ikke å møte store karer, sier Åsgårdstrand-mannen.

MMA-Bergh overlegen i Cage Warriors-debuten - se hvordan han avgjorde!

– Hva mer vet du om Ponder?

– Jeg vet at han også har bakgrunn fra bryting. Men jeg har ikke hørt om han fra brytingen, så han har ikke vært på landslagsnivå der. Jeg har studert ham litt på Youtube, og han er en tung fyr som står mye stille.

Kampen er stipulert til tre runder á fem minutter, og Hamlet Nielsen håper han får vist mye av det han har trent på.

– Jeg skal i alle fall få vist at jeg håndterer slag og spark. Jeg ønsker å jobbe mye med boksingen, time slagene og bruke brytingen. Jeg har en veldig god følelse nå etter at jeg var litt nervøs forrige uke. Det var godt å få pakket bagen og komme seg til England, sier MMA-håpet.

Her forteller Hamlet Nielsen om planene for karrieren på MMA studio