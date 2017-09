Håkon Foss tilbake i MMA-buret etter kampen der «alt gikk til helvete»

Håkon Foss (31) var på vei mot en tittelkamp i Cage Warriors da han ble knust av Craig White i juni. I kveld starter den norske MMA-profilen på veien tilbake.

– Alt gikk til helvete i den kampen mot Craig White, beskriver Foss overfor VG.

31-åringen hadde fire strake seirer før møtet med og en tittelkamp i weltervektdivisjonen i Cage Warriors, «MMA-sportens Europa League», var i kikkerten. Det ble en fryktelig nedtur, som endte med tap via en «giljotin» ett minutt og 18 sekunder ut i første runde.

– Jeg kom helt feil ut, fant ikke distansen og ble truffet mye slik at jeg fikk problemer med balansen. da gikk jeg for en nedtakning, og havnet i en dyp giljotin. Skuffelsen var svært stor for meg, men jeg har kommet meg over tapet og ser fremover, sier Foss.

Han trener på Frontline Academy, men har kommet litt i skyggen av utøvere som Emil Weber Meek, Mohsen Bahari, Kenneth Bergh og Jack Hermansson som har skaffet seg solide sponsoravtaler. Foss må gå en litt tyngre vei, og står med åtte seirer og fire tap så langt i en proffkarriere som har inneholdt flere svært tøffe kamper.

Nå skal britiske Jamie Richardson prøve seg mot nordmannen, og førstnevnte står med tre strake seirer på knockout før kveldens kamp på «Cage Warriors 86» i London.

– Han er en solid striker, men det er jeg også så dette blir en spennende kamp. Jeg har trent litt annerledes, med mer styrke og kondisjon i tillegg til masse sparring med de beste på Frontline Academy, sier Foss.

Han har med seg Jack Hermansson som skal sitte i hjørnet, og fredagens vektkutt gikk veldig greit.

– Min gode venn Jack hjalp meg igjennom vektkuttet. Jeg tok fire kilo de tre siste timene, og det gikk veldig greit. Alt ser fint ut, sier en fornøyd Foss.

