Gustafsson knocket seg til ny tittelkamp i UFC – og fridde i buret

Alexander Gustafsson (30) var overlegent best og rundjulte Glover Teixeira (37) i fire runder. Så kronet han kvelden ved å knocke motstanderen fullstendig ut i femte runde. Så fridde han til kjæresten.

– Jeg elsker deg. Takk for at du fødte vårt barn. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte – vil du gifte deg med meg? spurte Gustafsson og satte seg ned på kne oppe i buret.

Med et kutt over det venstre øyet, og tydelig preget av en tøff kamp satt 30-åringen og smilte mens kjæresten Moa Johansson gråtende takket ja til tilbudet foran godt over 15.000 jublende tilskuere.



12. mai ble de foreldre til datteren Ava, og nå blir det altså bryllup.

Men i mellomtiden skal den svenske MMA-fighteren etter all sannsynlighet en ny tittelsjanse i lett tungvekt-klassen. Det blir i så fall hans tredje. Han møter trolig vinneren av oppgjøret mellom mesteren Daniel Cormier og legenden Jon Jones.

Gustafsson har møtt begge i tittelkamper tidligere, og tapt med minst mulig margin. Sist Gustafsson gikk kamp på hjemmebane i Stockholm endte han gråtende og utslått, men i kveld slo han voldsomt tilbake. Bokstavelig talt.

Det var stor forskjell på Gustafsson og Teixeira i Stockholm i kveld. Svensken dominerte fra start, og avstanden og danset rundt motstanderen. Det Teixeira imponerte mest med var tåleevnen.

– Jeg traff ham med bomber, men han tok alt. Han er en glimrende fighter, og det er en ære å møte ham her i Stockholm, sa Gustafsson.

Tidligere i kveld vant Jack Hermansson overbevisende mot Alex Nicholson.

Tidlig i den tredje runde traff Gustafsson med et par knallharde uppercuts og et venstreslag som senket Teixeira. Men brasilianeren viste en enorm tåleevne, og klarte å henge med i kampen – utrolig nok.

Da hadde svensken dominert stort i første og andre runde. I runde to var Teixeira nede en tur da også, men klarte å komme seg igjennom.

Fjerde runde ble dominert av Gustafsson som gikk mot en klar poeng seier, men det var ikke nok for svensken. Midt i buret traff han med tre voldsomme uppercuts før et høyre svingslag slukket lyset for Teixeira.

Til enorm juble fra fansen i et fullsatt Globen jublet Gustafsson for sin 18. seier i MMA-karrieren.

