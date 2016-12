Gall knuste Northcutt - og avviste Meek

Mickey Gall (24) avgjorde UFC-oppgjøret mot Sage Northcutt (20) i andre runde, men utfordringen fra Emil Weber «Valhalla» Meek (28) er han tydeligvis ikke interessert i å takke ja til.

– Jeg vil møte folk som har større stjernestatus. Store navn gir store trofeer, og det er det jeg vil ha. Jeg utfordret CM Punk, og jeg utfordret Sage. Nå vil jeg gå ned til 155 pounds (lettvekt) der jeg tror jeg kan bli mester i løpet av noen år, sa Gall på pressekonferansen etter sin tredje UFC-seier av like mange mulige.

Forhåndsanalyse: Duellen mellom Meeks drømmemotstandere

Da han ble intervjuet oppe i buret rett etter kampen hadde han trukket frem den britiske veteranen og profilen Dan Hardy som ønskemotstander. Hardy har antydet at han kan være klar for et comeback i buret, men har ikke gått kamp på over fire år. Gall nevne ikke Meek med et ord.

Meek vant sin UFC-debut i weltervekt (170 pounds) forrige helg, og ønsket seg altså vinneren av Gall mot Northcutt som møtte hverandre i Sacramento, California denne helgen.

– Begge viste seg å være emosjonelle fightere som sloss «sinte». De ser ut som de er enkle å kontrollere, og begge er relativt uerfarne. Men det var en stor prestasjon av Gall å slå Northcutt som har gjort det ganske bra i UFC og slått greie fightere, sier Meek til VG etter å ha sett oppgjøret mellom de to.

– Det hadde vært deilig å fått den match med Gall, men jeg tror jeg har skremt ham ned en vektklasse, legger Meek til.

Se helgens UFC-stevne på Viaplay Fighting i opptak

Gall dominerte den første runden, som stort sett foregikk på bakken. Tidlig i andre runde ble Gall rystet av et hardt slag fra Northcutt, og fikk et stygt kutt over det høyre øyet. Men kampen var ikke i ferd med å endre karakter, for Gall svarte med å ryste 20-åringen før han fikk ham ned på bakken og avgjorde kampen med en «rear-naked-choke» ett minutt og 40 sekunder ut i runden.

Dermed har 24-åringen vunnet alle sine fire proffkamper med «rear-naked-choke». Dan Hardy fikk med seg utfordringen og svarte følgende på Twitter:

Den tweeten hadde Gall sett før pressekonferansen.

– Det første UFC-stevnet jeg var på var da han møtte Georges St-Pierre i tittelkamp i New Jersey. Jeg har sett Dan Hardy fighte mange ganger, forklarte Gall som er fra New Jersey der tittelkampen i weltervekt mellom Hardy og St-Pierre toppet «UFC 111» i mars 2010.

BRASILIANSK SUPERVETERAN: Demian Maia har seks strake seirer i UFC, og 39-åringen har i sine fire siste kamper slått Neil Magny, Gunnar Nelson, Matt Brown og Carlos Condit. Han er ranket på tredjeplass i weltervekt. Foto: Darryl Dyck , AP

At Gall tydeligvis ikke er interessert i å møte Meek gjør at det fortsatt er helt uvisst hvem som blir neste motstander for den nye norske MMA-stjernen.

– Meek må legge en ny plan for neste motstander ettersom Gall vil til lettvekt og møte Hardy. Gall viste at han virkelig hører hjemme i UFC med en overbevisende seier mot Northcutt. Som vanlig hadde Gall noen navn i lomma etter seieren, men Meeks bønner ble ikke hørt. I stedet kalte Gall ut UFC-veteranen Hardy, som nå er kommentator for UFC. Et merkelig valg for nykomlingen Gall, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes,til VG.

– Nå må Meek tenke nytt, selv om «Valhalla» fortsatt tydeligvis håper på møtet, sier Roaldsnes.

Meek har nemlig ikke gitt helt opp å møte hverken Gall, eller Northcutt:

– Det er en veldig høyprofil-kamp å møte Northcutt, men vi satser på bedre motstand. Jeg tror Rick Story eller Demian Maia hadde vært heftige kamper, avslutter Meek.

Meek kan bli borte i to måneder etter brudd

Så gjenstår det å se hva UFC-ledelsen finner på. Meek er uansett borte fra buret en stund etter at han pådro seg ribbeinsbrudd mot Jordan Mein i Toronto. Dermed kan UFC-stevnet i London i mars komme litt tidlig, men ryktene skal ha det til at det blir et stevne i København i april/mai. Der er sannsynligheten stor for at Meek vil få sjansen.