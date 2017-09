Foss knocket ut i thrillerkamp i London

Håkon Foss (31) var best i en fantastisk første runde av Cage Warriors-oppgjøret mot Jamie Richardson (22) i London. Men så ble den norske MMA-fighteren utslitt og utslått i den andre runden.

Foss var tilbake i buret for første gang etter det sure tapet mot Craig White i juni, og 31-åringen virket meget skarp og sulten mot unge Richardson som kom til lørdagens kamp med tre strake knockoutseirer i sekken.

Les også: Foss tilbake etter kampen der «alt gikk til helvete»

Den første runden inneholdt det aller meste av forskjellige elementer i MMA-sporten – slag, spark, grappling, bryting og jiu-jitsu av meget høy klasse. Og Foss var best i løpet av de fem første minuttene. Blant annet hadde han et par herlige kast, og Richardson fikk virkelig kjørt seg.

Se opptak av dramatikken på Viaplay Fighting

Etter alt å dømme ledet Foss på poeng da én av tre runder var unnagjort, men i den andre runden fikk han problemer. Richardson traff med en rekke slag, og Foss klarte ikke å få tatt ned 22-åringen. Begge fighterne var slitne etter den fartsfylte førsterunden, men Foss virket å ha svært lite igjen på tanken da det var igjen et par minutter av runde to.

Så meget stygt ut



Så traff Richardson med en slagserie, og et høyreslag som sendte tannbeskytteren ut av munnen til en svært rystet Foss. Det siste som gikk inn var en løs venstrejab, men dommeren kastet seg imellom og dro unna Richardson idet Foss gikk bakover og ramlet inn mot burveggen – tilsynelatende helt ferdig.

Les også: Rockhold mye å hevne etter grusomt tap mot Bisping

Han ble liggende på kanvasen, og legeteamet kom inn i buret med oksygentilførsel. Nordmannen kom seg opp til å stå ved siden av dommeren da Richardson offisielt ble utropt som vinner etter tre minutter og 28 sekunder av den andre runden.

– Det her var et tempo man ikke veldig ofte ser. Dette var en beintøff krig. Det knuser hjertet mitt å se en jeg kaller bror å oppleve det her i buret. Samtidig er jeg stolt av å være vitne til matcher som dette, oppsummerte Foss' treningskamerat Kenneth Bergh som kommenterte kampen for Viaplay og la til:

– Det å se folk klarer å grave så dypt og fighte på den måten der. For meg så er det noe helt eget. Det er fantastisk å se på, selv om det på mange måter også er grusomt

Foss har nå åtte seirer og fem tap i karrieren, og står med 2-2 i Cage Warriors.

PS! Se lørdagens Cage Warriors-stevne i opptak på Viaplay Fighting. I natt fra kl. 04.00 er det UFC-stevne med Luke Rockhold mot David Branch i hovedkampen, også det stevnet sendes på Viaplay Fighting.