Foss etter tapet: Drømmen om UFC er langt unna nå

Selv om Håkon Foss tapte oppgjøret mot Jamie Richardson, og ser at UFC-drømmen nå henger i en tynn tråd, har han ingen planer om å gi seg med det første.

– Jeg har en drøm om å nå UFC, men jeg ser at den er langt unna nå dessverre.

Det sier en skuffet Håkon Foss til VG, dagen etter at han tapte Cage Warrior-kampen mot engelske Jamie Richardson i den andre runden. Foss åpnet bra og fikk inn flere gode slag, samt fine nedtakninger, i den første runden.

Det ble tøffere i den andre runden for nordmannen, som forteller at han rett og slett gikk tom.

– Jeg vet ikke helt hvorfor jeg gikk så kjapt tom for cardio, for jeg har jobbet mye med den til denne kampen, sier Foss, og fortsetter:

– Kanskje vektkuttet hadde litt å si også. Uansett så klarte jeg ikke å få han på avstand og jeg var for trøtt og sliten for å gå for nedtakning, så det ble noen tøffe slagvekslinger som jeg kom dårlig ut av dessverre.

VIL IKKE GI SEG: Håkon Foss er fast bestemt på å fortsette og jakte UFC-drømmen, selv med tap lørdag. Foto: Per Opsahl , VG

MMA-revyens Andreas Roaldsnes mener Foss gikk en sterk kamp med mange gode momenter, selv om han ikke reiser hjem med en seier.

– Når man ser på kampen og måten Foss taper denne kampen på, så tviler jeg på at han blir satt særlig langt tilbake.

– Men - Foss taper til en debutant, og det er jo ikke bra for videre karriereutsikter, for det er dessverre slike kamper som man må vinne dersom man skal få en sjans på tittelen eller komme til UFC. Det har vært mye uhell for Foss nå.

Vil fortsette å jobbe mot UFC-drømmen

Etter kampen forteller Foss at han var sliten og rystet, i tillegg til å være øm i ansiktet. Mannen hans i hjørnet, Jack Hermansson, sier til VG at han var på en legesjekk rett etter kampen.

– Legesjekken gikk bra. Han skal nok ta en sjekk til i Oslo for sikkerhetsskyld.

Også kjæresten til Foss var til stede under kampen.

– Hun syntes nok det er trist og tungt å se når det går dårlig, men hun er der og støtter mer, sier Foss.

Selv med tap lørdag har ikke 31-åringen noen planer om å gi seg.

– Nei, jeg har ingen planer om å gi meg enda. Jeg har en drøm om UFC, men jeg ser at den er langt unna nå dessverre. Kanskje jeg prøver meg i en annen vektklasse eller noe annet. Jeg føler at jeg har det som kreves for å være en toppfighter, men jeg har dessverre hatt noen nedturer nå i det siste.