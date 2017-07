Endelig UFC-seier for Weidman – avgjorde i tredje runde

Tidligere mellomvektmester Chris Weidman (33) er omsider tilbake på vinnersporet etter at han vant nattens møte med Kelvin Gastelum (25) på submission i tredje runde.

– Fortsett å tvile på meg, folkens. Jeg vet at Long Island ikke tviler på meg, men disse typene rundt om i verden tviler på meg. Jeg advarer dere, sa en emosjonell Weidman oppe i buret etter at han hadde tatt sin 14. seier (tre tap) i karrieren.

Mellomvektmester Michael Bisping fikk også en melding fra den amerikanske 33-åringen, som ble hyllet på hjemmebane i natt:

– Den britiske bomsen som gråter hjemme i huset sitt nå. Jeg er tilbake, baby. Jeg er tilbake! Hva skjer? Slutt å gjemme deg for de skikkelige mennene. Jeg er mesteren, og alle vet det.

Weidman var mannen som brøt legenden Anderson Silvas seiersrekke, og ble mellomvektmester i UFC i 2013. Han forsvarte tittelen to ganger, men tapte mot Luke Rockhold i desember 2015. Siden da har det gått bratt nedover. Stupbratt.

Yoel Romero og Gegard Mousasi slo ham på knockout. Førstnevnte som følge av et «flying knee» som påførte Weidman en voldsom flenge i hodet, og Mousasi med knær.

Derfor var Weidmans kamp i Long Island, New York, i natt ekstremt viktig. Et fjerde strake tap kunne fått store konsekvenser, men mot Gastelum ble det altså seier med «arm triangle» tre minutter og 45 sekunder ut i den tredje av de fem stipulerte rundene.

Størrelsesforskjell



Gastelum ble for liten og lett mot brytesterke Weidman som kontrollerte motstanderen i de to første rundene. Men det holdt på å gå skikkelig galt mot slutten av første runde da Gastelum plutselig traff med et venstre svingslag som sendte Weidman på rumpa. Han var virkelig ute å kjøre, men ble reddet da pausesignalet gikk.

– Kelvin skal ha ros, du kan ikke stille deg foran ham. Man må kutte vinklene. Han fikk meg til å stå foran ham i et øyeblikk, og det fikk jeg betale for. Det er første gang, tror jeg, at jeg har blitt slått ned. Det var interessant. Jeg mistet ikke bevisstheten, men det var en «flash knockout». Det tror det er slik det føles, sa Weidman etter kampen.