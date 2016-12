TORONTO (VG) Emil Weber «Valhalla» Meek (28) vant på poeng mot Jordan Mein (27) foran 15.000 tilskuere i sin UFC-debut i Air Canada Centre i Toronto.

Meek løftet det norske flagget og slapp jubelen løs i buret, etter kampen mot kanadieren Jordan Mein i natt. Han hadde vondt etter en muskelskade på høyresiden av brystet, og rundt det høyre øyet hadde han en kraftig blåveis.

Men såpass må man regne med etter tre runder i et bur mot en MMA-utøver i verdensklasse. 27 år gamle Mein gikk sin 40. proffkamp, flere av dem mot store profiler, og var klar favoritt før møtet med Meek.

Det var likevel nordmannen som kunne juble etter at alle de tre dommerne mente han vant 29-28.

– Jeg føler meg helt fantastisk - det er helt rått! Jeg har fått vist at jeg tilhører verdenstoppen, sier en strålende fornøyd Meek når han snakker med norske journalister en halvtimes tid etter at seieren var sikret.

– Mein var akkurat så tøff som jeg trodde han skulle være, og når du er der inne og får kjenne på slagene, dere ser jo hvordan jeg ser ut, og det er tøft altså, forklarer Meek.

Nordmannen pådro seg en skade i den første runden, men lot seg ikke stoppe av det.

– Kjeven min er ødelagt og ribbeinet er brukket, men dette er helt sinnssykt. Jeg har ventet på dette øyeblikket hele livet, sa Meek da han ble intervjuet i buret av UFC-kommentator Joe Rogan etter kampslutt.

– I slutten av første runde fikk han en takedown, så vrir jeg overkroppen og kjenner at jeg river en muskel. Det var jævlig vondt, og det begrenser meg litt, utdyper Meek overfor VG.



MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, er svært imponert over nordmannens innsats.

– Dette var en utrolig god debut! Meek viser at han kan henge med de beste i verden og vinner en vanskelig kamp på poeng på bortebane. Han kriger seg gjennom en skade han pådrar seg i første runde, sier Roaldsnes til VG.

28-åringen står nå med ni seirer og to tap så langt i proffkarrieren.

Meek er den andre nordmannen i historien som har vunnet en kamp i UFC. Simeon Thoresen var den første, men fikk kontrakten med gigantorganisasjonen annullert etter at han tapte to kamper på rad i 2012 og 2013. Dan Evensen og Jon Olav Einemo har også gått kamper i UFC - uten å vinne.

Slik var kampen:

1. runde:



Mein får Meek ned, men nordmannen er raskt oppe igjen. Et par lave spark av Meek, men så må han ned igjen. Så kommer de seg opp og Meek treffer godt med et par slag. Det går flere stønn gjennom publikum. Svært spennende og intenst. Så treffer Mein bra med et par høyrelsag. Meek må ned igjen, men kommer seg bort til burveggen og brukbar kontroll. Herlig kamp dette og Meek treffer godt igjen før han prøver et akrobatisk spark som Mein kommer seg unna - jubel fra salen til begge fighterne.

Mein får kanskje denne runden av dommerne, men det er veldig jevnt og spennende!

2. runde:



Meek vinker i gang publikum og får umiddelbar respons. Det første minuttet foregår stående, og det er Meek som styrer og treffer før han tar ned Mein. Nå foregår kampen på bakken og Meek kontrollerer i "mount" - altså på toppen. Meek er i mount i de fire siste minuttene, men får ikke utrettet all verden. Har nesten Mein i et kvelertak, men kanadieren kommer seg løs - til jubel fra hjemmepublikum.

Meek fullfører runden på topp, og vinner denne klart.

3. runde:



Alt har foregått stående så langt. Meek er den mest offensive. Presser Mein mot burveggen. Etter halvannet minutt prøver Mein en nedtagning, men havner på ryggen med Meek over seg. Meek styrer nå. Halvveis ut i runden er det Meek som dominerer på topp. Nå må nok Mein snart prøve noe. Meek har trolig kontroll på dette. Buing fra salen som synes det skjer lite. Så shower Meek litt og reiser seg med Mein hengende på seg. Vinker til publikum.

Kampen er over, og han har trolig vunnet dette! Dommerne avgjør, og de har 29-28 i favør Meek alle tre.