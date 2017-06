Dommerslakt etter omdiskutert hovedkamp i UFC

MMA-dommer Mario Yamasaki (53) må tåle kraftig kritikk fra blant andre UFC-president Dana White (47) etter at han stoppet kampen mellom Michael Chiesa (29) og Kevin Lee (24).

Det var helt på tampen av første runde at Lee hadde full kontroll på Chiesa, og så ut til å avgjøre med en «rear-naked-choke». Men Chiesa nektet å gi, seg og tappet ikke ut for å markere at han ga opp.

Likevel stoppet dommer Yamasaki kampen da 23 sekunder gjensto av den første av fem stipulerte runder.

En rasende Chiesa spratt opp og protesterte voldsomt, og UFC-president Dana White var i harnisk etterpå. På Instagram skjeller han ut den 53 år gamle dommeren, og omtaler bevisst Yamasaki med navnet «Mazzagatti» – med klare paralleller til dommer Steve Mazzagatti som tidligere har fått en solid dose med kjeft fra de aller fleste hold.

Yamasaki former alltid et hjerte og smiler inn i kameraet når han introduseres før kampene, men reaksjonen fra White er alt annet enn hjertelig:

«Ingen bryr seg en skitt om at du kan forme et hjerte med hendene dine som en 12 år gammel jente. De vil at du skal konsentrere deg om hva som skjer i kampen, og gjøre jobben din» skrev White på Instagram.

Også den velkjente MMA-journalisten Ariel Helwani var kjapt ute med å kritisere den rutinerte dommeren.

– Jeg har sett klippet ganske mange ganger nå, og det ser ut som om Chiesa har sovnet fra «rear naked choke»-kvelingen til Lee. Armene svever, og Chiesa har blikket som følger med en bevisstløs fighter. Samtidig våkner Chiesa tilsynelatende umiddelbart, og roper «bullshit». Det koster Yamasaki ingenting å vente de sekundene før saken har et tydelig utfall, sier Andreas Roaldsnes i MMA-revyen til VG.

Vil møte Nurmagomedov

– Det er generelt bra med tidlige stopp i forhold til sene stopp. Unntaket er submission-avgjørelser som gjennomføres via en kvelingsteknikk. Vi applauderer dommere som sparer en fighter som ikke forsvarer seg nok for flere slag, men når det gjelder kvelninger så må det enten komme et klapp eller det må være åpenbart at fighteren sovner, mener Roaldsnes.

Lee tok uansett i land sin femte strake seier i lettvekt-divisjonen, og begynner å nærme seg den ypperste eliten.

– Han kalte ut Khabib Nurmagomedov, og på UFCs post-fight-show, oppsto det en krangel med Tony Ferguson. Lee klarer kanskje ikke kile seg inn mellom de to utøverne, men han har nå fått oppmerksomheten til utøverne i toppen av vektklasse, mener Roaldsnes.

