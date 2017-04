Blodig maktdemonstrasjon av «Mighty Mouse»

Wilson Reis (32) var sjanseløs da UFCs minste mester, Demetrious Johnson (30), forsvarte fluevektstittelen for tiende gang i natt – og tangerte rekorden til Anderson Silva (42).

Etter at Reis måtte «tappe ut» for en armbar helt på tampen av tredje runde, kunne Johnson juble for å ha forsvart UFC-tittelen sin hele ti ganger.

– Georges St-Pierre og Anderson Silva er store mestere, men jeg er den største som har vært inne i dette oktagonet. Jeg avslutter motstanderne mine, og jeg mikser det med bryting, slag, klinsj ..., sa Johnson da han ble intervjuet oppe i buret etter seieren i Kansas.

Etter at Joseph Benavidez ble slått på poeng i Toronto i september 2012, så har Johnson feid unna all motstand. Han fikk riktignok litt problemer mot utfordrer Tim Elliott i desember, men i natt var 30-åringen overlegen.

Johnson er den eneste som har vært mester i den minste vektklassen (under 57 kg) som altså ble opprettet i 2012, og det har vært vanskelig å finne skikkelig motstand til amerikaneren. Reis hadde vunnet sine tre siste kamper, men ble malt i stykker av mesteren som betegnende nok kalles «Mighty Mouse».

SJANSELØS: Slik så Wilson Reis ut etter tre runder mot Demetrious Johnson. Foto: Viaplay Fighting

Den andre runden var det bare så vidt Reis kom seg igjennom. Johnson lå på topp, og «matet på» med albuer og hammerslag, men en blodig Reis holdt unna.

I den tredje runden kontrollerte Johnson kampen stående, og da han hadde mørnet motstanderen gikk han for nedtagning. Reis hadde aldri tapt via submission før, men måtte klappe ut da Johnson på kontrollert vis gir for armbar.

– Han er allerede den beste fighteren uansett vektklasse i verden, og han strever etter å bli bedre for hver gang, og han blir bedre for hver gang – bokstavelig talt så ødelegger han motstanderne, sa UFC-president Dana White på pressekonferansen etter nattens stevne og la til:

– Ja, han kan regnes for å være den beste gjennom tidene akkurat nå, men for å gi Anderson Silva respekt, så kan vi vente til han faktisk slår rekorden. Men det er vanskelig ikke å omtale denne fyren som den beste gjennom tidene.

Så spørs det hva som blir neste utfordring for Johnson. Den neste i rekka er i utgangspunktet Benavidez, som har seks strake seirer. Men han har allerede tapt to ganger for Johnson. Bantamvektmester Cody Garbrandt har gjort det klart at han er interessert i å gå ned en vektklasse for å utfordre Johnson.