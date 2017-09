Ble «skviset» bevisstløs i UFCs hovedkamp i Japan

Ovince Saint Preux (34) vartet opp med en sjelden submission-variant da han ydmyket Yushin Okami (36) i hovedkampen på nattens UFC-stevne i Japan.

En såkalt «von flue choke» ble nemlig avgjørende før det var gått to minutter av første runde. Saint Preux slapp ikke taket, og dommeren stoppet kampen da Okami nektet å klappe ut, og til slutt mistet bevisstheten. Det er femte gang i UFC-historien har blitt avgjort på det viset, og Saint Preux har stått for tre av dem.

Les også: Rockhold tilbake med seier

– Jeg var rimelig sikker på at kvelningen satt da han la hånden sin rundt hodet mitt, og jeg fanget hansken hans. Da var det bare å vente på at han skulle besvime, oppsummerte amerikanske 34-åringen.

MMA-studio: Podcast og Youtube-program på norsk

I april ble Marcos Rogeiro De Lima slått av Saint Preux med «von flue», og i 2014 gikk Nikita Krylov på samme smell.

Saint Preux er på vei tilbake etter at han gikk på tre strake tap i UFC i 2016 og 2017. Nå har han et håp om å få en tittelmulighet. Han tapte for Jon Jones i april i fjor, og da røk samtidig muligheten for tittelkamp.

Sjekk denne brutale knockouten til UFC-debutanten:

UFC-stevnet i Japan ble totalt sett en meget underholdende affære. Blant annet debuterte den tyrkiske kickboksing-stjernen Gökhan Saki med en kontant knockoutseier på slutten av første runde mot brasilianske Henrique da Silva, og Dong Hyun Kim sørget for en tidlig knockout mot Takanori Gomi.

Foss etter tapet: – Drømmen om UFC langt unna nå

I tillegg imponerte Jessica Andrade i det som ble et meget blodig oppgjør mot Claudia Gadelha. Andrade, som fikk et stygt kutt i panna tidlig kampen, vant en overlegen poengseier i det helbrasilianske oppgjøret. Andrade tapte tittelkampen i kvinnenes stråvektdivisjon mot polske Joanna Jedrzejczyk i mai

UFC-Hermansson til VG: Målet om å bli best i verden er innnen rekkevidde