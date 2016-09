Beklager ufin oppførsel etter UFC-knockout

Michael Johnson (30) brukte bare halvannet minutt på å knocke ut Dustin Poirier (27) i hovedkampen på helgens UFC-stevne. Men oppførselen etterpå måtte han beklage.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts. * Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu. * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder. * Emil Weber Meek blir 4. september den fjerde nordmannen til å kjempe i stororganisasjonen UFC.

Hovedkampen i «UFC Fight Night 94» ble en kortvarig affære. Poirier kom til lettvektoppgjøre med fire strake seirer i bagasjen. Sist han tapte var mot Conor McGregor i 2014, men mot Johnson gikk lyset, bokstavelig talt, etter ett minutt og 34 sekunder av den første runden.

Se opptak av helgens stevne på Viaplay

Da Poirier prøvde seg med et slag kontret Johnson og traff med en perfekt timet høyre-venstre-kombinasjon som sendte Poirier i kanvasen. Han kom seg aldri opp igjen.

Fått med deg denne? «Tidenes norske brytetalent» satser på MMA

Johnson løp først bort og feirer med teamet sitt, men så kom han tydeligvis på at det var på tide å strø salt i sårene til Poirier.

– Det er unødvendig. Det er unødvendig, sa kommentator Brian Stann da han så at Johnson stilte seg over en utslått Poirier og gestikulerte.

– Johnson sin oppførsel etter seieren var jo litt upassende, men han angret seg raskt. Johnson er i utgangspunktet en slik fighter som ikke lar seg pille på nesen, og i forkant av møtet med Poirer var stemningen svært spent, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG og legger til:

– Johnson brøt nettopp en tapsrekke på tre kamper, og hadde åpenbart tatt til seg mye av det Poirer sa i oppkjøringen. Han hadde nok et behov for å markere seg, men da han så trenerne til Poirer komme inn i oktagonet, ble Johnson edru av seiersrusen raskt og sa unnskyld til alle.

For etter kampen beklaget Johnson seg, og forklarte det hele med at han syntes Poirier hadde behandlet ham respektløst opp mot kampen. Det ble da også svært opphetet mellom de to på fredagens innveiing i Hildago, Texas.

– Han kalte meg en «nobody». Han tapte nettopp for en «nobody», og det skikkelig. Forhåpentligvis svelger han de ordene, og det var et ydmykende tap, håper jeg. Etter kampen sto jeg over ham og sa ting til ham. Det er ikke helt sånn jeg er, og jeg ble litt for følelsesmessig involvert. Jeg beklaget meg til ham etterpå, sa Johnson.

Forrige helg: Her forsvarer Miocic tittelen i tungvekt

30 år gamle Johnson håper å gå kamp igjen før året er omme, og han har siktet seg inn på stevnet i New York i november. Kanskje blir tidligere lettvektmester Anthony Pettis motstander.

– Johnson står nå midt i smørøyet hva gjelder tittelbildet i lettvekt. Eddie Alvarez vant nettopp tittelen fra Rafael dos Anjos og støvet har langt fra lagt seg. Johnson ønsker seg en topprangert motstander, og nå opp mot UFCs store New York-debut kan det komme mange gode anledninger for Johnson til å vise seg frem, sier Roaldsnes.

Et annet høydepunkt på helgens UFC-stevne var oppgjøret mellom Chas Skelly og Maximo Blanco som ble avgjort på «anaconda choke» etter bare 19 sekunder. Blanco nektet å gi seg, og svimet av på kanvasen mens Skelly feiret triumfen.

I co-main event-oppgjøret vant derek Brunson på knockout mot Uriah Hall, men sistnevnte protesterte voldsomt fordi han mente dommer Herb Dean hadde stoppet kampen for tidlig. Sjekk UFCs sider for resultater og statistikk.