Tyson: – Mayweather kommer til å drepe McGregor

Bokselegenden Mike Tyson (51) mener MMA-stjernen Conor McGregor (29) er en idiot, og er ikke i tvil om hvem som vinner «milliardkampen».

26. august er en dato mange ser frem til. Da møtes nemlig boksepensjonisten Floyd Mayweather (40) og MMA-stjernen Conor McGregor (29) til det mange kaller «århundrets boksekamp» i Las Vegas.

Både Mayweather og McGregor strutter av selvtillit før kampen, og sistnevnte har til og med lovet å slå ut Mayweather innen fire runder.

Én som ikke tror det skjer, er Mike Tyson.

– Ble først sint



– Mayweather kommer til å drepe McGregor i boksing. Jeg ble først sint, for jeg trodde han fikk bruke MMA-reglene mot en som bokset, for det har jo alltid vært det store spørsmålet; kan en bokser slå en MMA-utøver?, sier bokselegenden Mike Tyson ifølge Sports Illustrated.

LEGENDE: Tidligere proffbokser Mike Tyson kommer med sin spådom rundt sommerens milliardkamp. Foto: Kamran Jebreili , AP

Da han stilte opp i Pardon My Take, en amerikansk sportspodcast, omtalte han McGregor gjentatte ganger som «McConor», og sa at 29-åringen ikke har noen sjanse.

26. august får hele verden svaret. Mayweather vant alle sine 49 kamper i karrieren, 26 av seirene kom etter knockouts, noe Tyson også er klar over.

– McConor puttet seg selv, som den idioten han er, i en posisjon hvor han kommer til å bli slått ut fordi Mayweather ikke har gjort annet enn å levere knockouts siden han var et barn. McConor kan ikke sparke eller ta grep. Han har ingen sjanse, sier Tyson.

Og «Iron Mike» vet en ting eller to om knockouts. På 58 kamper ble det 50 seiere – og hele 44 av de etter knockouts. 51-åringen mener faktisk at Mayweather er så stor favoritt at McGregor burde få lov til å bruke beina.

– Hadde latt ham bruke beina

– Hadde det vært jeg som skulle slåss mot McGregor, hadde jeg latt ham bruke beina. Han har gitt seg selv et elendig utgangspunkt ved å takke ja til reglene.

Fikk du med deg? Hverken McGregor eller Mayweather sparte på kruttet

Selv om han mener at det ikke er noen som helst tvil om kampens utfall, erkjenner Tyson at han gleder seg til kampen som er ventet å generere opp over fire milliarder kroner i TV-inntekter.

– Conor er en karakter og Floyd har aldri møtt noen som ham. Han er utrolig respektløs, men han er så respektløs at det blir morsomt og derfor kan jeg ikke kritisere ham for det, sier han lattermildt.

Mayweather la i utgangspunktet opp som bokser i 2015. Men årsaken til comebacket i stjernekampen mot McGregor, skal riktignok være nettopp på grunn av den økonomiske gevinsten.

Les også: «Money» Mayweather i pengeknipe før milliardkampen

«Milliardkampen» handler om penger før de møtes også. Se «Money» kaste penger på McGregor i videovinduet under!