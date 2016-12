Meek leder folkets avstemning: – Norge er ikke bare ski og vinteridrett

MMA-utøveren Emil Weber Meek (28) knuser alle idrettsutøverne på VGs topp 100-liste når folket har avgitt sine stemmer i to dager.

– Det er veldig kult. Da jeg så dere hadde lagt ut kåringen og at jeg var inne på topp tre blant stemmene – uten at jeg hadde «pushet» på det selv – så tenkte jeg at dette betyr mye for meg. Så la jeg det ut på Facebook og nå er jeg på førsteplass. Jeg er veldig stolt av det, sier Meek til VG 2. juledag.

– Ikke bare ski og vinteridrett



JAAAAA! Emil Weber Meek jubler etter at han vinner sin debutkamp i UFC. Foto: Mattis Sandblad , VG

VG publiserte sin liste over Norges 100 største idrettsutøvere i kalenderåret 2016 på julaften (se grafikk øverst i saken). I grafikken gis det også mulighet for de som leser å stemme. VM-vinner i sjakk, Magnus Carlsen, gikk til topps i VGs kåring.

Men siden listen ble publisert noen gode timer før juleribba ble servert 24. desember, har nesten 40.000 sagt sin mening. Nyttårsaften klokken 00.00 går det ikke lenger an å stemme.

Men så langt er det altså Meek – fra sin 57. plass i VG – som har gjort det mest imponerende bykset på hele 56 plasser. Han er folkets nummer én så langt. Nærmere 9000 stemmer har gått i hans favør.

11. desember vant Meek sin UFC-debut. En skade i første runde skapte problemer, men han vant på poeng mot Jordan Mein i Toronto. UFC er MMA-sportens svar på Champions League, og det betyr at Meek etter hvert kanskje kan kjempe med de beste i verden. Han omtalte sin egen UFC-prestasjon som en av tidenes beste i norsk idrett. Det fikk han pepper for.

– Jeg tror det er fordi folket skjønner hvor stort det er. De synes jeg er kul å følge med på og de liker det jeg gjør. Og folket skjønner at Norge ikke bare er ski og vinteridrett. Det er også andre idretter, sier Meek, når han får spørsmål om hvorfor han tror folket har stemt som de har stemt.

– Du ser at Magnus Carlsen og Mats Zuccarello – som er «veldig utenfor» – også blir stemt opp. Det er mange som faktisk tenker på oss. Når folket faktisk stemmer sånn, så viser det hva de har lyst på og hva dere bør skrive mer om, sier Meek.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts.

* Er fullkontakts kampsport med mange forskjellige elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu.

* Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge.

* Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i såkalte bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut av ringen.

* Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens mesterskapskamper som regel er fem runder.

* UFC er det største MMA-forbundet.

* Joachim Hansen vant i 2008 lettvektklassen i forbundet DREAM.

* Simeon Thoresen ble første nordmann til å vinne en kamp i UFC i april 2012.

VG-sportssjef: – Mange er opptatt av MMA



VGs sportssjef, Øyvind Brenne, forteller om et voldsomt engasjement i forbindelse med kåringen. Han understreker at det aldri vil være en fasit når man tar fatt på en slik liste, og kan fortelle at juryen har fått flest henvendelser fra folk på telefon, e-post og i sosiale medier rundt spørsmålet hvorvidt sjakk er å anse som idrett.

Når det gjelder Meek er ikke Brenne spesielt overrasket. Han understreker at nettavstemninger som dette aldri er representative, og at det er opplagt at den norske MMA-utøveren har klart å mobilisere sine tilhengere.

– Jeg tror hans væremåte og uttalelser i media i det siste har gjort at han har fått ekstra oppmerksomhet. Det gjør at tilhengerne hans har kastet seg over tastaturet eller mobiltelefonen og stemt, sier Brenne.

– Så registrerer jeg også at han tidlig var med i toppen. Det understreker bare at mange i Norge er opptatt av MMA. Det er flere enn de fleste tror, sier VGs sportssjef.

Northug og Aasbø klatrer



VG-SPORTSSJEF: Øyvind Brenne. Foto: Jan Petter Lynau , VG

To andre utøvere gjør bemerkelsesverdige byks på listene to dager etter den ble publisert. Fredric Aasbø måtte nøye seg med 2. plass i den amerikanske drift-serien denne sesongen, men tok to delseirer og er stor stjerne der borte. Har i 2016 også kjørt i Kina, der han har tatt to seirer. Og inkludert seieren under Gatebil i Norge betyr det at Aasbø har vunnet på tre kontinenter i år.

Resultatene har blitt lagt merke til. Aasbø er gitt en 58. plass av VG. Blant de som stemmer er han helt oppe på en niendeplass.



Også Petter Northug gjør et enormt byks på listen etter at folket har avsagt sin dom de to første dagene. VM-kongen fra 2015 har åpenbart ikke mistet sin popularitet selv etter OK resultater i løpet av de første månedene i 2016. Inneværende sesong har alt gått galt. Northug har nesten ikke gått et eneste renn.

30-åringen havnet på 22. plass på VGs liste. Folkets stemmer fører han helt opp på en fjerdeplass.

– Aasbø har de siste årene mobiliserte sine tilhengere til å stemme ham frem. Det har skjedd i år også. Når det gjelder Northug så handler om det at han er Norges mest populære utøver. Det er nok veldig mange som vil se Northug i godt gammelt slag på nyåret, sier Brenne.



Slik er folkets topp ti-liste, med VGs rangering i parentes:

1. Emil Meek (57)

2. Magnus Carlsen (1)

3. Mats Zuccarello (3)

4. Petter Northug (22)

5. Henrik Kristoffersen (6)

6. Ada Hegerberg (4)

7. Cecilia Brækhus (10)

8. Håndballjentene (11)

9. Fredric Aasbø (58)

10. Aksel Lund Svindal (20)