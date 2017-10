McGregor om ny kamp i 2017: Ikke umulig

Conor McGregor (29) åpner for å avslutte 2017 med å gå en MMA-kamp i UFC, men han har sine krav.

– Jeg kan gå kamp 30. desember om jeg bare må vise meg for innveiingen også å fighte. Og om jeg ikke må kutte noe vekt.

Det sa McGregor på en såkalt Q & A i Glasgow fredag. Med fans til stede fikk de lov til å stille iren spørsmål om det de ville få svar på, og et av spørsmålene var om hva som var kravene til at han kan gå en kamp til før 2017 er omme.

– Nate (Diaz) er der. Han prøver å komme inn her og kreve ting. Hvis han begynner å prise seg selv ut av et stevne, vil jeg mest sannsynlig forsvare beltet mitt mot vinneren av kampen om interim beltet (Tony Ferguson mot Kevin Lee), fortsatte iren.

– Det er 1–1 and det må skje. Det kommer til å skje.

Dette svarte UFC-president Dana White da en Twitter-bruker skrev at McGregor og Diaz var bekreftet for UFC 219 30. desember:

Omkamp mot Diaz?

To av de siste tre fightene McGregor gikk i UFC-buret var mot amerikanske Nate Diaz. Diaz vant den første etter en «rear naked choke», mens McGregor vant den andre på poeng etter fem vanvittige runder.

Det har lenge vært pratet om en omkamp mellom de to gigantene, noe også McGregors trener John Kavanagh ønsker å se. Også McGregor ønsker å møte Diaz i en tredje og «avgjørende» kamp.

SEIER TIL DIAZ: Dette bildet er fra mars 2016, da Diaz vant over McGregor. Iren fikk senere sin revansje. Foto: Eric Jamison , AP

– Nå får jeg alltid spørsmål om å forsvare beltet mitt. Kanskje det nå ville vært smart å gjøre det, sa iren som til nå gikk sin siste UFC-kamp mot Eddie Alvarez i november 2016.

Iren var også skråsikker på en ting: Selv om han tapte i den tiende runden på teknisk knockout for Floyd Mayweather, ville han vunnet i en eventuell omkamp.

– Det som irriterer meg er at den lille jævelen har lagt opp. Jeg vet at hvis jeg hadde bokset en kamp til mot han, under bokseregler, så hadde jeg vunnet. Jeg vet det.