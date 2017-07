Mayweather kastet penger og kalte McGregor en stripper

Pengene sto fremdeles i sentrum da Conor McGregor (28) og Floyd Mayweathers (40) møttes for tredje gang på tre dager.

Tre dager inn i Conor McGregor og Floyd Mayweathers PR-turné før storkampen i slutten av august, ser ingen av kamphanene ut til å ha gått tom for verbalt skyts.

I Los Angeles natt til onsdag lovet den irske MMA-stjernen å slå ut Mayweather innen fire runder.

I Toronto natt til torsdag svarte eks-boksemesteren med å svøpe seg i McGregors irske flagg, mens iren stjal amerikanerens sekk med penger.

Da New York sto for tur natt til fredag fortsatte sirkuset med full styrke, da Mayweather svarte med sitt eget pengestunt.

SIKKER PÅ UTFALLET: Den norske eks-bokseren Andreas Evensen er ikke i tvil om at bokseren slår MMA-stjernen i bokseringen. Her etter å ha tapt kampen om EM-beltet i 2013. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Skru på musikken for stripperen, ropte han, før han lot dollarsedler regne over motstanderen, som for anledning var kledd i en blomstrete pysjbukse, bar overkropp og en hvit pelskåpe drapert over skuldrene.

– Det er bare éndollarsedler. Hvor er de ekte pengene, fyrte McGregor tilbake mot Floyd «Money» Mayweather, som ifølge flere medier skal være i alvorlig pengeknipe.

McGregor sendte også et stikk til rapperen 50 Cent, noe sistnevnte skjønte lite av.

– Hva f*** er galt med denne hvitingen, du slåss mot Floyd, ikke mot meg, svarte han på Instagram.

Evensen: – Floyd bryter ned McGregor

– Han kommer til å tro at han bryter mot en bjørn når vi hektes sammen første gang. Han er for liten. Jeg skal gjøre som jeg vil med ham, var McGregors klare beskjed til motstanderen.

Selv om iren er en av kampsportens aller største stjerner, og selvsikker som få, skal han ut i ukjent farvann når de møtes i Las Vegas 26 august. Da må han begrense seg til boksing, når han trer ut av MMA-buret og inn i bokseringen.

Der tror eks-bokser Andreas Evensen (31) at Mayweather, tross sine 40 år, fremdeles er kongen:

– Får se hvem som gir seg

Bokseren har sendt flere stikk mot MMA-sportens «tap out»-regel, hvor utøvere slår i bakken for å signalisere at nok får være nok.

– Du ga deg ikke én gang, du ga deg ikke to ganger, men du ga deg tre ganger, ropte Mayweather i fjeset på McGregor, før han hånlig slo flere ganger i bakken.

Det falt ikke i god jord hos MMA-utøveren.

– Floyd sier mye om at jeg gir meg, men han har ikke hatt én ekte kamp. Han vet ingenting om sporten jeg driver med. Vi får se hvem som kapitulerer 26. august.

Han skjønner heller ikke mye av bokserens tips om at han kommer til å slå ut iren.

– At han sier han kommer til å slå meg ut, er den morsomste kommentaren på hele turneen. Jeg er forberedt på alt og forventer alt han har å komme med, sa McGregor foran de 13 000 fremmøtte kampsporttilhengerne i New York.