UFC-analyse: Rockhold har mye å hevne etter grusomt tap mot Bisping

Tidligere mester Luke Rockhold (32) venter på en søt hevn, men først må han slå en av nykomlingene i UFCs mellomvektsdivisjon, nemlig David Branch (35).

Rockhold er sannsynligvis UFCs bitreste mann for tiden, på vei inn i UFCs fight night fra Pittsburgh i Pennsylvania. Rockhold må forsvare plassen sin, altså plassen som nummer tre i UFCs mellomvektdivisjon, mot en nykommer i David Branch.

Samtidig skal hans største rival i UFC til å gå det som kommer til å bli en av organisasjonens mest lønnsomme og sette kamper om kun kort tid.

I natt fra kl. 04.00 er det UFC-stevne med Luke Rockhold mot David Branch i hovedkampen, også det stevnet sendes på Viaplay Fighting.

Forskjellen én kamp kan utgjøre

UFC 217 ledes av Michael Bisping, Rockholds store rival, som møter den returnerende superstjernen Georges St.Pierre. De skal konkurrere om mellomvekt-tittelen, uten at noen helt ser verdien av akkurat det. Denne kampen, selv om den ikke helt gir mening, er en superfight. Bisping er mesteren og Georges St.Pierre var weltervektmesteren med lengst regjeringsperiode i historien.

På lik linje med #MayMac – dog i langt mindre skala – er dette en kamp folk kommer til å få med seg uansett om de ser verdien i den eller ei. Alle som er MMA-interesserte vil se den kampen. Dessuten, under Bisping-GSP har vi to andre tittelkamper.

DEN STORE RIVALEN: Michael Bisping, her avbildet i 2014. Han er nå mester i mellomvekt, og mannen Luke Rockhold vil møte igjen. Foto: Jacques Boissinot , AP

Fremadstormende wonderkind Cody Garbrandt forsvarer tittelen mot sin erkerival i T.J Dillashaw og den store stråvektstjerna Joanna Jedrzejczyk forsvarer mot Rose Namajunas. Dette er store greier (igjen – ikke #MayMac-stort, men vi må stille tilbake skalaen til normalen).

I mellomtiden skal Luke Rockhold lede et kampkort i kveld der det stort sett bare er hovedkampen mellom ham og David Branch som er av en større sportslig interesse.

Bisping skal gå kamp i Madison Square Garden, New York. Og det er jo drømmen. Rockhold sin kamp går i PPG Paints Arena, Pittsburgh. PPG Paints ser ut til å selge maling til industri- og privatbruk, dersom du lurte.

Bisping kommer til å innkassere såkalte poenger på Pay-Per-Viewen (som betyr store penger når det er storkamper som denne), mens Rockhold nylig har vært i en utbytteløs lønnskonflikt med UFC-ledelsen.

Forskjellen én enkelt kamp kan gjøre i MMA er enorm. Ikke bare tokMichael Bisping fra Rockhold tittelen, men alt mulig annet også. Rockhold er for øyeblikket en mann med mye å hevne, og med mye å bevise. Men den største kilden til Rockholds chip on his shoulder-situasjon er nok at han nå for alltid er knyttet opp mot denne rivalen Michael Bisping. En rival han aldri ønsket seg og som han så ned på.

Ikke-likeverdige

Grunnen til at Rockhold sannsynligvis aldri ønsket seg Bisping som rival er han rett og slett mener han er bedre. Ikke bare bedre, Rockhold føler ikke at de to er på samme nivå, noe han har sagt flere ganger. Joda, han respekterer hva Bisping kunne gjøre i oktagonet, men første gang de møttes hadde Rockhold ekstrem selvtillit og avsluttet Bisping lett i andre runde.

Umiddelbart etter at Rockhold kvelte ut Bisping med giljotinen plukket han Bisping opp og tok ham i hånda. For et flott uttrykk for sportslighet vil du kanskje si, men jeg husker situasjonen som en helt annen. Mer sånn thanks for playing. Kort etter vant Rockhold tittelen mot Weidman, mens Bisping fortsatte i mellomvekts-skyttergravene. Da Bisping fikk tittelsjansen sin mot Rockhold var det gjennom lykketreffet at Weidman ble skadet. Bisping fikk kampen på 14 dagers varsel. Det var langt fra et perfekt scenario for veteranen Bisping, men han tok sjansen.

Inn mot kampen lyste Rockhold av hånlig forakt for sin nye tittelutfordrer, en mann han allerede hadde overbevisende ryddet av veien nesten to år tidligere. I pressekonferansen foran denne returkampen klarte til og med Rockhold å lire av seg you're just an average bloke – I'm a fucking samurai. Denne kampen skulle Rockhold bruke til å vise alle akkurat hvor mye bedre han var enn Michael Bisping. Det endte jo selvsagt med total katastrofe for Rockhold, og feiden med Bisping var plutselig virkelig et faktum.

Tittelkamp igjen

Det er faktisk vanskelig å spekulere på hva Rockhold hadde valgt mellom en tittelkamp og en kamp mot Michael Bisping, sett at Bisping ikke lenger var mesteren. Veien dit, uavhengig av hvem som har tittelen, er jo selvsagt å vinne kamper. Kveldens motstander, David Branch, er ukjent for de fleste vanlige MMA-fans, men han er selvsagt en trussel mot Rockholds drøm. David Branch har vunnet 21 av 24 mulige kamper, og har en seiersrekke på elleve kamper.

Han holdt to titler samtidig i den langt mindre organisasjonen World Series of Fighting, altså lett-tungvektstittelen og mellomvekt-tittelen. Han forsvarte til og med begge. Men tross mange sterke resultater er ikke Branch sin stjerne særlig høy etter første kamp i UFC. Han gikk en svært treig og kjedelig kamp mot polske Krzysztof Jotko og vant kun på delt dommeravgjørelse. Med en slik start stopper mye av momentumet han kom inn i UFC med opp.

Problemet med kampen mot David Branch, sett fra Rockholds side, er selvsagt at så få vet hvem Branch er. Slik er det ikke en kamp han kommer til å tjene veldig mye på, men bare holde plassen sin og vente på at en tittelsjanse skal åpne seg. I mellomtiden har Branch muligheten til å stjele en svært høy plassering ved å slå Rockhold. Han kan tenkes å skli rett inn i en topplassering med en seier. Til tross for at Rockhold nettopp mistet beltet til Bisping er han the man to beat i mellomvektdivisjonen. Den største fjøra noen kan få i hatten akkurat nå er fortsatt Luke Rockhold.

Hvor går han nå?

Det er få ting som er rettferdig i MMA. Folk vi håper skal gjøre det bra vil tape og folk vi skulle mene fortjener et tap eller to vil vinne. I Bisping-Rockhold-kampene er alt litt sært, fordi begge tradisjonelt har vært i skurkekategorien. Rockholds største problem har tidvis vært arroganse. Den har tilsynelatende stått i veien for ham ved noen anledninger nå. Det blir spennende å se hvilken lærdom han har klart å trekke ut av Bisping-kampen.

De sier nemlig at hevnen er søt. Eller som Bisping sa: they're wrong. I think its better than sweet.

Kampfakta

Luke Rockhold

15 seirer og tre tap

Strikeforce-mester i mellomvekt

Tok UFC-tittelen fra Chris Weidman på UFC 194 den 12. desember 2015.

Mistet den til Michael Bisping på UFC 199 den 4. juni 2016

Først og fremst kjent for kickboksingen sin.

Trener ved American Kickboxing Academy med Cain Velasquez og Daniel Cormier

David Branch

21 seirer og tre tap

Har hatt en kort UFC-karriere i 2010.

Vært mellomvektmester og lett-tungvektsmester i den mindre organisasjonen World Series of Fighting

Har en seiersrekke på elleve kamper

Svak UFC-debut mot topp-15 rangerte Krzysztof Jotko