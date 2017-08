Kritisk for brytelegenden Ric Flair

Den amerikanske wrestler-legenden Ric Flair (68) er innlagt på sykehus. Tilstanden skal være kritisk.

Det opplyser hans forlovede, ifølge kjendisnettstedet TMZ.

«The Nature Boy» ble i helgen i hui og hast brakt til sykehuset, der han skal være i kunstig koma.

Forloveden, Wendy Barlow, forteller i en oppdatering at Ric Flair hadde alvorlige magesmerter da han ble ført til sykehus. Hun forteller ikke nøyaktig hva som feiler ham, men bekrefter at tilstanden er kritisk, og at eks-wrestleren har problemer med «atskillige organer».

– Jeg har vært ved hans side siden fredag, og jeg vil fortsette med å sørge for at han får den best mulige behandling, heter det fra Wendy Barlow, som har vært forlovet med Flair i ett år.

Ric Flair, eller Richard Morgan Fliehr som han er døpt, regnes for å være en av verdens beste wrestlere noen sinne. Han er såkalt «world champion» i en rekke wrestlerforbund. Det er anerkjent at han har 16 slike titler, flere enn noen andre.

Han har offisielt lagt opp to ganger, første gang i 1994 og siste gang i 2008, da han var 59 år gammel. Flair har imidlertid hatt diverse comeback, og hans siste kamp var mot erkerivalen Sting i 2011.

Datteren Charlotte, som selv er wrestler, har kommet med en oppdatering på instagram:

– På vegne av min familie og meg selv vil jeg gjerne takke for alle bønnene, alle meldingene, samtalene og støtten. Vår far er en fighter, og deres strøm av tanker og bønner betyr alt for oss. Vi vil komme med nytt når vi har flere opplysninger.

Hans tidligere konkurrent Dolph Ziggler skriver på Sports Illustrateds hjemmesider:

– Ric er alt som legemliggjør sportsunderholdning, og var det selv før dette uttrykket eksisterte.