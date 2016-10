Etter mye frem og tilbake er det klart: Emil Meek får sin UFC-debut den 10. desember.

Der møter han kanadiske Jordan Mein, som totalt har 39 kamper i UFC-sirkuset. Kampen blir en del av UFC 206, som går av stabelen i Toronto.

Dette ble annonsert på MMA Fightings nettsider mandag, men det er enda ikke offisielt bekreftet.

Trøbbel med amerikansk antidopingbyrå

Emil Weber «Valhalla» Meek skulle egentlig debutere i UFC-sirkuset allerede i starten av september i Hamburg, men måtte trekke seg den gang.

Det skjedde etter at det ble klart at Meek ikke hadde vært en del av USADA (amerikansk antidopingbyrå) i fire måneder, noe som var et krav for å få kjempe i UFC.



Nå får 28-åringen sin debut, etter en eventyrlig vei mot MMA-toppen. I mai sjokkerte han ved å knocke ut Rousimar Palhares i Milano på godt under ett minutt. Brasilianeren var favoritt, med 12 kamper i UFC under beltet.

Kun noen uker senere uttalte Meek til VG at han «brølte av glede» da han ble annonsert klar for UFC-sirkuset.

– Dette blir gjennombruddet for UFC i Norge. Emil Meek er en karakter og har en profil som kommer til å fange stor internasjonal interesse. Han er en kul fyr og har en spennende attitude - akkurat hva UFC-sirkuset søker etter. Nå skal vi ut på vikingtokt, sa MTGs sportssjef, Stian Aune Kleppo, til VG den gang.

Tittelkamp blir hovedattraksjonen

Motstander Jordan Mein er 27 år, og har vunnet 29 av de 39 kampene han har hatt. 16 av disse er vunnet ved knockout. Kampen mellom Meek og Mein går i weltervekt-klassen.

Han har imidlertid ikke vært i den beryktede Octagonen siden januar 2015, da kanadieren meldte at han la opp etter tapet mot Thiago Santos.

Hovedattraksjonen under UFC 206 er tittelkampen i lett tungvekt, som står mellom Anthony Johnson og Daniel Cormier.

