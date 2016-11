EM-gull til Thea Næss etter spesiell vei til finalen

Thea Næss (31) fikk en uvanlig vei til finalen, hvor hun sikret seg gull i europamesterskapet i kickboksing. Det samme gjorde Birgit Reitan Øksnes (32).

– Jeg tenkte «Shit, jeg har såvidt begynt», så var det finale.

Slik beskriver Thea Næss følelsen av å stå i ringen før EM-finalen, etter kun kamp på veien dit.

For mens et vanlig mesterskap starter med åttedelsfinalen, gjør VM-gullet til Næss fra i fjor at hun var seedet rett inn i kvartfinalen.

– Jeg gikk først mot Frankrike i kvartfinalen og vant den. Så skulle jeg møte Russland i semi, men hun måtte trekke seg. Hun fikk to tellinger mot seg i kvartfinalen, og var ute «og svømte» rimelig kraftig et par ganger. Det var nok en riktig avgjørelse at hun ikke stilte, man må ta vare på utøverne, sier Næss til VG.

VG prater med Næss kun timer etter at hun har sikret Europa-tittelen, mens Næss følger finalekamper i andre vektklasser fra tribuneplass.

– Hun hadde en stil jeg absolutt ikke vil møte



Fra tribuneplass fulgte hun også eventuelle motstandere i finalen. En som tidlig viste seg å kunne bli en motstander for 31-åringen var britenes deltager.

– Hun hadde en stil jeg absolutt ikke ville møte. Hun ble juniorverdensmester i fullkontakt, men kommer fra en annen gren som heter point-fighting. Det innebærer at man står mer sidestilt og er god i beina. Jeg er «jaktete» i stilen, og det er vanskelig å jakte disse, påpeker Næss.

Finaleplanen ble lagt, og fulgt til punkt og prikke.

– Jeg skulle fokusere på timingen, og gode boksetekniske treffere. Hun var veldig sterkt og vanskelig å komme inn på. Det var veldig jevnt, men jeg følte jeg fikk inn noen gode treff etter hvert, beskriver Næss.

– En herlig følelse, sier 31-åringen om å bli europamester.

TRENING: VG møtte Thea Næss på trening med kjæresten Christain Galvez. Foto: Karin Beate Nøsterud , VG

– Litt annerledes denne gangen

Næss var ikke utelukkende positiv til at hun kun hadde én kamp bak seg i mesterskapet, mens hennes britiske motstander hadde tre.

– Den første kampen bruker man til å komme inn i det, men det er noe med det å jobbe seg oppover i gamet. Så det ble litt annerledes denne gangen,

Gullet ble sikret etter finalen fredag formiddag, i den greske kystbyen Loutraki, åtte mil vest for Athen.

Næss har blant annet tre VM-gull i bagasjen fra tidligere, men stevnet som endte med EM-gull i finalen mot Storbritannia beskriver Næss som «annerledes».

– Det her var et veldig spennende stevne. Det var mange som har vært med før og som jeg har møtt før, også har det vært noen nye. Noen av de var veldig dyktige, sier Næss til VG.

Dyktigst i sin vektklasse var imidlertid Thea Næss, som fikk en spesiell vei til en knalltøff finale, før hun fikk se flere lagkamerater ta EM-medaljer.

Fem norske finaler

Fire andre norske har også kickbokset seg til finale i Hellas. Kristin Vollstad i -56-kilosklassen går finale mot Russland lørdag. Tre andre sikret medaljer fredag.

Birgit Reitan Øksnes gull i -70 kilosklassen

– Birgit møtte en polakk i finalen. Sånn som jeg så det hadde hun kontroll fra start, og fikk satt henne på plass tidlig. Jeg trodde hun skulle avgjøre det tidligere, men det ble en klar seier, forteller Næss.

Sahand Lahafdoozian sølv i - 54 kilosklassen.

– Sahand gikk en kjempebra kamp. Men etter hvert satte russeren satt tempo, og fikk flere treffere inn. Så det endte med sølv, sier Næss.

Julie Oterholdt sølv i +70 kilosklassen

– Julie møtte en veldig sterk russer med god rutine, og kom litt til kort mot russeren. Hun gjorde en fin figur og en god kamp, men russeren ble litt for sterk, kommenterer Næss.